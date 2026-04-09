Vox se presenta como una alternativa en Andalucía frente a la "corrupción" de PP y PSOE

"Los españoles primero". Ese será el principal lema de Vox en la campaña andaluza de cara a los comicios del 17 de mayo. Ignacio Garriaga, secretario general del partido y diputado en el Congreso, ha asegurado esta mañana que Andalucía no será más que el plató de un "proyecto nacional" motivado por el ansia del partido de seguir creciendo y de alcanzar una victoria final: "Llevar a Santiago Abascal a hombros al Palacio de la Moncloa".

Los Comités Ejecutivos Nacional y Regional de Vox se han reunido esta mañana en Málaga para presentar a los candidatos del partido a las próximas elecciones andaluzas y poner en común los avances en las negociaciones con el Partido Popular en Aragón, Castilla y León y Extremadura donde quieren hacerse un hueco en los gobiernos autonómicos, aunque no concretan fecha de fin negociaciones, solo que se muestran "optimistas" a entrar en ellos.

Andalucía, la nueva contienda electoral

"Es un orgullo que hoy, en Málaga, volvamos a repetir esa imagen que vivimos no hace mucho en Ávila. Una imagen de un partido unido y con músculo preparado para afrontar la nueva contienda electoral en Andalucía", se ha enorgullecido Garriaga, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de usar la "corrupción" como arma política contra sus adversarios: PP y PSOE.

El también diputado ha puesto a su partido de ejemplo y ha criticado las tramas ajenas en el plano andaluz: "Tenemos mucho que decir a los andaluces sobre cómo se robaron millones a través de los ERE de la mano del Partido Socialista o de cómo el Partido Popular tiene numerosos casos de corrupción". Aunque también ha dedicado unas palabras a la actualidad nacional de la semana: "Estamos viendo cómo los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, están declarando por sus casos de corrupción, llámense ábalos o llámense kitchens.

Según las últimas encuestas, Vox se mantendrían como la tercera fuerza política en Andalucía, aunque aseguran que aspiran "a ganar". Garriga ha asegurado que están convencidos de que tienen "mucho que decir a los andaluces" y pone de manifiesto que, de tener el resultado suficiente en los comicios del 17 de mayo "para cambiarlo absolutamente todo", "no" tendrán ningún tiemble de pulso. El partido confía en que Manolo Gavira protagonice el ansiado cambio en las políticas regionales, que serán un anticipo de lo que podría pasar el próximo año a nivel nacional.

"No" a los menas ni a "mantener a media África"

El principal cometido de Vox en Andalucía es "acabar con el turnismo" político de los socialistas y los populares. Vox asegura que quiere irrumpir en la comunidad autónoma para presentar un plan alternativo al "quítate tú que voy yo para hacer lo mismo".

Como viene acostumbrando a reivindicar el partido desde su fundación en 2013, en estas elecciones andaluzas los españoles vuelven a "ir primero, por encima y por delante de los que acaban de llegar". Así lo ha hecho saber, una vez más, el propio Ignacio Garriaga que se ha mostrado preocupado por el destino de los impuestos de los españoles: "Se están destinando de manera privilegiada a extranjeros".

Vox ha asegurado que los impuestos y el dinero de los españoles deben ir destinados "a vivienda, servicios públicos y atender a los españoles". "No está ni para menas, ni para mordidas, ni para mantener a media África", ha concluido concluye.