Aemet activa avisos en media Andalucía este fin de semana: lluvias, tormentas, granizo y olas de tres metros en estos puntos

Aemet ha activado avisos en numerosas provincias de Andalucía este fin de semana por el frente con lluvias que entrará en la península. Por el momento tienen aviso amarillo el sábado Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada; y el domingo Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, con posibilidad de que más provincias se vean afectadas en las próximas horas.

Detalles de los avisos: habrá lluvias, tormentas y temporal marítimo

Andalucía tendrá este sábado avisos amarillos por lluvias y tormentas en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla desde las 15:00 hasta las 00:00 horas. En Córdoba afectarán a Sierra y Pedroches, Campiña cordobesa y Subbética; en Granada, a la Cuenca del Genil y Nevada y Alpujarras; en Jaén, al Valle del Guadalquivir y Capital y Montes; y en Sevilla, a la Sierra norte y la Campiña sevillana. Se esperan precipitaciones de 15 a 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas que podrían ir acompañadas de granizo de forma ocasional.

De cara al domingo, los avisos amarillos por lluvias y tormentas se mantendrán durante la madrugada, entre las 00:00 y las 06:00 horas, en la Subbética cordobesa, la Cuenca del Genil y Nevada y Alpujarras en Granada, así como en el Valle del Guadalquivir y Capital y Montes de Jaén. En estas zonas volverán a registrarse acumulados de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de tormentas ocasionalmente acompañadas de granizo.

Avisos de Aemet el fin de semana. / Aemet

Además, el domingo habrá avisos amarillos por fenómenos costeros en el litoral andaluz. En Poniente y Almería capital estarán activos desde las 08:00 hasta las 20:00 horas, mientras que en Sol y Guadalhorce y la Axarquía, en Málaga, se prolongarán desde las 06:00 hasta las 18:00 horas. En ambos casos se prevén vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros.

Sevilla, con la temperatura más alta

En cuanto a las temperaturas en las capitales de provincia, Sevilla volverá a registrar los valores más altos del fin de semana, con 25 grados de máxima tanto el sábado como el domingo y mínimas de 12 y 11 grados, respectivamente. Le seguirán Córdoba, con 24 y 23 grados; Huelva, con 24 y 22; Málaga, con 23 y 22; Granada, con 22 y 19; Jaén, con 22 y 19; Almería, con 22 y 20; y Cádiz, que se quedará en 20 grados de máxima ambos días. En general, el domingo traerá un ligero descenso térmico en buena parte de Andalucía, sobre todo en el interior oriental, mientras que las mínimas oscilarán entre los 9 y los 15 grados en las ocho capitales.