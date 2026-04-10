Aviso sobre la ayuda a domicilio en Andalucía: este es el precio mínimo para sostener un servicio esencial para más de 196.000 personas

El Observatorio del Sector de Ayuda a Domicilio de Andalucía (OSADA), ha presentado su primer estudio en el que se analizan los costes reales de un servicio esencial para casi 200.000 personas en Andalucía. La principal conclusión pone el foco en la sostenibilidad del sector y de su evolución hasta 2028, situando el precio mínimo necesario para garantizar la viabilidad del proyecto en 20 €/hora en 2026, con una previsión de superar los 24 €/hora en 2028.

Diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales

Pero este precio no es homogéneo. El estudio ha tenido en cuenta las diferencias geográficas y los costes que se asumen en cada zona. Es por ello, que el Observatorio ha fijado para el año 2026, una referencia de 19,99 €/hora (IVA incluido) en entornos urbanos, y 21,98 €/hora en todos aquellos municipios rurales que no superen los 5.000 habitantes.

Pero este precio no se congela aquí, en los próximos años, el informe anticipa una evolución con tendencia al alza del coste del servicio derivado de factores estructurales tales como la aplicación del convenio colectivo, la adaptación progresiva de la jornada laboral o la necesidad de llevar a cabo una cobertura efectiva del servicio.

En 2027 el precio para zonas urbanas subiría hasta los 21,78€/hora y 23,43€/hora en los municipios rurales.

Lo mismo pasaría en 2028, donde se esperan alcanzar precios superiores a los 25€/hora.

Falta de profesionales y presión sobre el sistema

Otro de las evidencias del estudio pone el foco en la existencia de tensiones estructurales del sector relacionadas con la disponibilidad de profesionales. En este sentido, se necesitaría avanzar en cuanto a las condiciones laborales de las trabajadoras del sector y en la estabilidad y mejora de las condiciones de empleo que garanticen la calidad de la atención.

Un servicio de calidad sobre todo en las zonas rurales, favorecería la permanencia de las personas en estos municipios y contribuiría al equilibrio territorial.

Asímismo, el Observatorio está desarrollando un protocolo sectorial de Prevención de Riesgos Laborales, centrados en los riesgos específicos que se puedan originar durante el trabajo en domicilio, como pueden ser: situaciones de agresión, condiciones de salubridad, riesgos ergonómicos o condiciones ambientales.

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