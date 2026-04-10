Camisetas homenaje a Camarón de la Isla: Pull&Bear lanza una nueva colección con guiños a San Fernando que arrasan en redes
La firma sorprende con una colección inspirada en el universo del cantaor, con diseños sobre el Zaporito, la Bahía, La Leyenda del Tiempo y una campaña rodada en la playa de la Casería
Camarón de la Isla vuelve a colarse en el día a día de una nueva generación, esta vez de la mano de la moda. Pull&Bear ha lanzado una nueva línea de ropa inspirada en el artista isleño con una colección que no ha tardado en llamar la atención por sus diseños y por la estética de una campaña publicitaria rodada en San Fernando, la ciudad natal del cantaor.
La colección apuesta por una imagen rompedora y muy vinculada al imaginario de Camarón. Entre las prendas aparecen referencias al Zaporito, un toro sobre el mapa de la comarca de la Bahía, alusiones a Las Callejuelas y a La Leyenda del Tiempo, además de una puesta en escena en la que los modelos posan en la playa de la Casería. El resultado mezcla moda urbana, cultura popular y memoria flamenca en una propuesta que ha generado conversación en redes sociales desde su lanzamiento.
Una campaña para homenajear el 75 aniversario de su nacimiento
La campaña, desarrollada por Little Spain y dirigida por Didi Domenech, se acompaña además de una llamativa versión de Volando voy en la voz de Amaia, reforzando aún más el vínculo entre la colección y el legado artístico del cantaor. El propio Ayuntamiento de San Fernando se ha hecho eco del rodaje, destacando que la ciudad vuelve a convertirse en escenario de una producción de primer nivel ligada, además, al llamado Año Camarón, en el que se conmemora el 75 aniversario de su nacimiento.
Con esta colección, Pull&Bear convierte a Camarón en icono de moda sin desligarlo de sus raíces. San Fernando, sus rincones y su simbología aparecen como parte esencial de una campaña que no solo busca vender camisetas, sino también actualizar la figura del artista para un público más joven. El resultado es una colección con aire viral, mucha identidad andaluza y un homenaje que no ha pasado desapercibido.
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