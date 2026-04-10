Aesan
Emiten una alerta sanitaria de lentejas BioArtesa con alérgenos no declarados vendidas en Andalucía
La AESAN recomienda a personas con alergia al trigo no consumir las lentejas pardinas BioArtesa afectadas, distribuidas en varias comunidades, aunque no hay riesgo para el resto de la población
A. R. C.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria por la posible presencia de trigo y otros cereales no declarados en el etiquetado en varios lotes de lentejas pardinas de la marca BioArtesa, un producto que ha sido distribuido y comercializado en Andalucía, entre otras comunidades autónomas.
La notificación ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) por las autoridades sanitarias andaluzas, lo que ha activado el protocolo para la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de venta.
Productos y lotes afectados
Los productos implicados corresponden a Lenteja Pardina Bio de la marca BioArtesa, comercializados en distintos formatos:
Paquete de 500 gramos (temperatura ambiente):
- Lotes: 626021 y 125035 (consumo preferente: 17/12/2026)
- Lotes: 1026050 y 126089 (consumo preferente: 17/12/2027)
Saco de 5 kilos (temperatura ambiente):
- Lote: 825016 (consumo preferente: 17/12/2026)
- Lotes: 226076, 1026050 y 126089 (consumo preferente: 17/12/2027)
Saco de 25 kilos (temperatura ambiente):
- Lotes: 125142 y 426012 (consumo preferente: 17/12/2026)
- Lote: 226047 (consumo preferente: 17/12/2027)
Distribución en Andalucía y otras comunidades
Según la información facilitada por AESAN, la distribución inicial de estos productos incluye Andalucía, además de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. No se descarta que puedan haberse redistribuido a otros puntos del país.
Recomendaciones a la población
Como medida de precaución, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas con alergia al trigo que no consuman estos productos si los tienen en casa.
No obstante, AESAN subraya que el consumo de estas lentejas no supone ningún riesgo para el resto de la población, por lo que la alerta se dirige específicamente a personas con intolerancias o alergias a los cereales no declarados.
Las autoridades continúan con las actuaciones para garantizar la retirada efectiva de los lotes afectados y evitar su consumo.
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