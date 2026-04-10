Fallece Olga Carrión, directora del Instituto de la Mujer: "Una persona irrepetible y una mujer de bandera"

Ha fallecido Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Política incansable, la popular ha fallecido a los 52 años tras un largo proceso de cáncer. "Una mujer de bandera", como la ha definido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Vinculada desde su juventud al grupo municipal del PP en Sevilla, trabajó durante años como técnica. En esa época se dedicó a las áreas de mujer, turismo, cultura, protocolo, economía y empleo. Entre 2011 y 2015 ejerció como directora del Distrito Casco Antiguo. Además, concurrió en las listas de Beltrán Pérez a la alcaldía de la capital en 2019, aunque no consiguió entrar en la corporación municipal.

Su enfermedad no la mantuvo nunca alejada del partido ni de sus compromisos profesionales. "Ha sido ejemplar cómo ha llevado la enfermedad", aseguran antiguos compañeros de la popular en el Ayuntamiento de la capital hispalense. De hecho, participó hace apenas un par de semanas en la Junta Directiva Autonómica que celebró el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como pistoletazo de salida para la precampaña electoral.

Directoral del IAM desde 2022

En 2022 el Consejo de Gobierno la nombró directora del IAM después de la dimisión de Mariela Checa. Desde entonces, sus esfuerzos laborales se dedicaban a la lucha contra la violencia de género y la concienciación sobre la misma. Pese al cargo, siempre se mantuvo vinculada al grupo popular del Casco Antiguo, de hecho, hace solo tres semanas fue escogida por sus compañeros como presidenta de la agrupación.

Antes de entrar en el partido, Carrión estudió Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Historia Moderna y Contemporánea. Además, tras terminar su licenciatura realizó un máster en Promoción y Emprendimiento Turístico.

Amante de la Semana Santa y vecina del barrio de Heliópolis, estaba muy vinculada a la Hermandad de la Misión, donde llegó a convertirse en camarera de la Virgen del Amparo. Estuvo casada con el hasta ahora portavoz del grupo popular en el Parlamento, Toni Martín, con quien tenía dos hijos, de 17 y 14 años.

"No hay palabras"

"No hay palabras para expresar el dolor que sentimos por tu pérdida", han señalado desde el PP de Sevilla en redes sociales, donde han lamentado que la directora del IAM se ha ido "demasiado pronto". En un sentido comunicado, sus compañeros han asegurado que su pérdida deja "un vacío inmenso", pero también "un recuerdo imborrable de tu bondad, tu entrega y tu manera de estar siempre cerca de los demás".

Las muestras de cariño de compañeros y excompañeros se repiten en redes sociales. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también se ha sumado a su recuerdo, y la ha definido como una persona "irrepetible y a una sevillana que amó a su ciudad por encima de todo". Además, el primer edil ha puntualizado que sus compañeros de partido siempre la recordarán como fue: "una maravillosa madre y a una mujer de bandera".