Golpe de mano de Montero en la listas del PSOE de Cádiz: impone a López Gil de primero y relega a Cornejo de tres

El PSOE de Cádiz ha hecho justicia, una vez más, a aquello de Cádiz-Herzegovina, la imagen que se le vino a la cabeza a Griñán cuando se acercó a la vida orgánica de la provincia. La aprobación de las listas del próximo 17 de mayo ha sido agónica y mucho más que tensay, pese a las llamadas a la unidad de la secretaria general, ha desbaratado la estrategia de María Jesús Montero de proyectar una imagen de control sobre un partido que afronta una campaña con mucho trabajo por hacer para recortar distancias con el PP de Moreno. Cádiz ha saltado por los aires sin ni siquiera haber habido pegada de carteles. En Almería y Córdoba, al menos, las tensiones se han podido reconducir antes de este viernes cuando el Comité Director ratifica las listas definitivas que aparecerán en las papeletas.

Finalmente, Montero ha reordenado los nombres que el partido en Cádiz le había propuesto después de la ejecutiva provincial celebrada el miércoles: irá de número 1 Fernando López Gil, concejal en San Fernando, número cinco en la ejecutiva regional y un perfil que en los últimos meses se han convertido en un puntal imprescindible en la estrategia de la candidata socialista con mando en San Vicente. Este cambio ha relegado al puesto tres al nombre que el PSOE de Cádiz había votado como cabeza de lista: Juan Cornejo, responsable de Organización de la ejecutiva provincial, portavoz de este partido en Medina Sidonia. Es, además, hijo de Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A con Susana Díaz.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el Parado de Cádiz este viernes. / Nacho Frade / Europa Press

La lista de Cádiz junto con la del resto de provincias se ha aprobado este viernes por la mañana en el Comité de Listas Regional, celebrado en Cádiz. Y ha sido llevada a la Ejecutiva Regional, reunida a partir de las 16.00. Tendrá que ser ratificada a partir de las 17.00 en el Comité Director del partido, marcando el punto final al proceso orgánico previo al inicio de la campaña electoral.

Heridas abiertas desde el Congreso provincial de 2025

Donde no hay cambios es en el número 2: irá Rocío Arrabal, parlamentaria andaluza en las dos últimas legislaturas, concejal en el Ayuntamiento de Algeciras y una persona de la máxima confianza de Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general de Cádiz con quien López Gil tiene una nula relación desde que el congreso provincial de hace un año dejó al partido con todas las tripas fuera. Entonces, Boix ganó por 80 votos.

Es el dato que más se repite a la hora de argumentar que el diseño de la candidatura hubiera requerido por parte de la organización en Cádiz de más diálogo y disposición de incorporar nombres del ala crítica, como ha ocurrido con Jaén. Donde Ángeles Férriz, que disputó el liderazgo de la provincia a Juan Latorre, irá como número 2 con la práctica certeza de que recogerá el acta de diputada.

Si la semana ha sido intensa y desde el miércoles se sabía que la dirección regional estaba amagando con enmendar las listas de la provincia , "pequeños reajustes", -una circunstancia legítima pero poco común- lo de las últimas horas ha sido de alto voltaje. Llamadas, whatsaps y declaraciones abiertamente críticas como la del histórico Paco Cabañas, que a preguntas de la periodista Ana Huguet en 7TV, dijo el pasado jueves que si la dirección regional imponía a López Gil iba de uno se quedaba en su casa. En el marco del Comité de Listas Regional, Cornejo no ha ahorrado críticas a la decisión de la dirección regional y de hecho durante horas ha puesto sobre la mesa su renuncia a ir en las listas, según han trasladado fuentes de su entorno directo.

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Como ha podido saber El Correo de Andalucía por fuentes cercanas a los protagonistas, Cornejo se ha sentado durante horas a negociar esta situación con la propia Montero y con Paco Rodríguez, secretario de Organización y la persona a la que algunas voces dentro del partido en Cádiz señalan como el responsable de este incendio por no haber sabido taponar esta herida abierta a tiempo.