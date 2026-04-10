La Junta de Andalucía cesa a la gerente de Vivienda y el viceconsejero de Turismo a las puertas de las elecciones del 17M

La Junta de Andalucía ha apartado de sus funciones a seis altos cargos de la administración autonómica que formarán parte de las candidaturas del PP-A en las elecciones del próximo 17 de mayo, una decisión adoptada para evitar cualquier situación de inelegibilidad y garantizar su concurrencia en los comicios. Entre quienes ya no ocupan su cargo están la gerente de vivienda y el viceconsejero de Turismo.

Los ceses de estos seis cargos se han producido previa deliberación en la última reunión del Consejo de Gobierno, celebrado el pasado miércoles, y tras la aprobación oficial de las candidaturas por parte de la Junta Electoral del PP-A.

La Ley Electoral de Andalucía establece en su artículo 4 que, además de otros cargos, viceconsejeros, directores generales de la Junta y delegados del Gobierno de la Junta serán inelegibles en candidaturas al Parlamento andaluz. Una resolución de la JEA del año 2022 establece que en el momento de presentación de las candidaturas, cada candidato deberá presentar un escrito en el que declaren "no estar sujetos a penas que les inhabiliten para ser candidatos y no estar incursos en causa de inelegibilidad".

El Gobierno andaluz solo hace un nombramiento

Los relevos entraron en vigor este jueves 9 de abril tras su publicación en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), puesto que el próximo lunes 12 tienen que estar registradas las candidaturas en la Junta Electoral de Andalucía (JEA) y las personas que las integren deben acreditar que no incurren en situación de inelegibilidad.

Entre los altos cargos cesados figuran el viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior, Víctor Manuel González García, que figura en el número nueve de la lista del PP-A por Málaga; la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Susana Cayuelas, número tres en la candidatura del partido por Sevilla; y el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, número cuatro en la lista 'popular' por esta provincia.

Los otros tres altos cargos que dejan sus responsabilidades son delegados territoriales en diferentes provincias: Elena Patricia González, delegada territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Jaén, que ocupa el número cinco de la lista del PP-A por esta provincia; Manuel Francisco García Delgado, delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Granada, número dos en la candidatura del partido por esta provincia; y José Javier Martín Cañizares, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Granada, número ocho en la lista 'popular' por esta provincia.

Tras los seis ceses el Consejo de Gobierno ha realizado un único nombramiento, al frente de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, donde Susana Cayuelas ha sido relevada por Francisco Javier Díaz Pérez, hasta ahora gerente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación.