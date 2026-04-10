María Jesús Montero apela a la unidad del PSOE e insta a dejar atrás la fractura interna por las listas: "Que nadie se quede en un segundo plano"

La tensión y la lucha interna por la elaboración de las listas del PSOE para el 17M llegó hasta el último momento. El pulso de Cádiz se resolvió instantes antes del Comité Director en el que debían aprobarse las candidaturas con una derrota más que simbólica de la dirección regional ante la ejecutiva provincial. Fue el broche final a una semana intensa de negociaciones y movimientos internos que ha vuelto a evidenciar la fractura interna que arrastra el Partido Socialista desde hace años y que se ve acentuada por las bajas expectativas electorales refrendadas esta semana por la encuesta del CIS de José Félix Tezanos.

En este escenario, María Jesús Montero, que ha acusado un golpe más duro incluso de lo previsto en este proceso interno, se enfrentó al Comité Director celebrado en Cádiz con el reto de intentar recomponer una estructura interna clave para desplegar una maquinaria electoral mucho más débil de lo que era hace unos años pero aún con el arraigo suficiente para movilizar los pocos diputados que pueden marcar la diferencia en estas elecciones. No es lo mismo para la dirección regional quedar por encima o por debajo del límite que marcó Juan Espadas en las elecciones de 2022, ni es lo mismo salir la noche electoral ante una mayoría absoluta de Juanma Moreno que ante un presidente que necesita abrir una negociación con Vox.

La secretaria general, elegida hace poco más de un año tras otro brusco giro interno de los socialistas, hizo un llamamiento a la unidad y advirtió a quienes hayan salido perjudicados o estén en desacuerdo con los procesos internos que no bajen los brazos en la campaña para posteriormente responsabilizar del resultado a la candidata o a su lista provincial: "Que nadie esté en un segundo plano, ni se limite a acompañarnos en el esfuerzo como si esta batalla dependiera del cabeza de lista o de la propia candidata. No se trata de estar disponible para cuando me llamen, quiero que tengáis iniciativa y que os sintáis protagonistas con un papel real y activo".

El resultado de los procesos internos

Una de las principales instrucciones que públicamente ha dado María Jesús Montero a las direcciones provinciales es que trataran de encontrar consensos y "equilibrios internos para que todo el mundo en el territorio se sienta referenciado". Pero esa cuadratura del círculo, como tantas veces a lo largo de la historia reciente del PSOE, se ha demostrado imposible en mayor o en menor medida en todas las provincias.

Ha habido renuncias y pasos atrás en su mayoría forzados, y derrotas en pulsos, incluida la sufrida por la propia Montero en la provincia de Cádiz. "Quiero dar las gracias a aquellos que por el consenso, por el diálogo, deciden dar un paso atrás para que otros vayan en los primeros puestos", apuntó instantes después de que una de sus personas de confianza, Fernando López Gil haya tenido que renunciar en apenas horas a encabezar la lista como estaba previsto ante el riesgo de colapso de la organización en Cádiz.

Al "turrón"

La crisis interna ha podido ser más dura de lo previsto, pero también era más que esperada por parte de la dirección regional. Ahora, una vez sellada, toca conseguir que las heridas cicatricen rápidamente, aunque sea de forma provisional hasta el 17M. De ahí la llamada a la unidad y a pasar a un siguiente capítulo de la propia María Jesús Montero.

"Todos somos más y somos más fuertes. Lo importante es la ciudadanía, dedicar el menor tiempo posible a las cuestiones orgánicas. Es el momento de que el partido se mire de frente, se dé mano con mano, tomando conciencia y responsabilidad y asumiendo que estas elecciones son para ganarlas (...) En las negociaciones, cada uno haría una cosa distinta, pero lo importante es que ahora vayamos al turrón, a lo que es importante, a lo que nos espera. Vayamos al turrón, a lo importante a lo que nos espera", completó.

Montero volvió a intentar en este sentido levantar los ánimos de un partido que afronta con muy bajas expectativas las próximas elecciones autonómicas, intentando "contagiar optimismo e ilusión". Para ello, recordó ante el comité director las "sorpresas" que se han registrado históricamente en Andalucía (con Susana Díaz o con Javier Arenas) y puso el acento en el eje de la campaña electoral de los socialistas: la gestión de la sanidad. Por eso, ante un fin de semana marcado por las concentraciones de Mareas Blancas convocadas en todas las capitales, Montero apeló a convertir el 17M en un referéndum por la sanidad y la "defensa de lo público".