Montero pierde el pulso con el PSOE de Cádiz en el inicio de su carrera electoral: cae López Gil al número 3 de la lista

Esperpento. Sainete. Un espectáculo lamentable y la peor de las imágenes en el arranque de una campaña electoral en la que el sector del PSOE de Cádiz que se sentía agraviado por la dirección regional había amenazado con una campaña de brazos caídos. Una situación inaudita en el estreno como candidata de María Jesús Montero, que ha perdido el pulso que le echó a la dirección provincial del PSOE de Cádiz y que debilita su autoridad de cara a la campaña y a las posteriores decisiones que quiera tomar en el partido. La secretaria general quiso dar un golpe de mano y relegar a Juan Cornejo, secretario de organización en la provincia, y al final ha tenido que volver a la propuesta inicial: Cornejo de 1 y López Gil por detrás. "Todo al final se queda como estaba", anotaba a modo de notario a este periódico fuentes presentes en esta jornada agitada en Cádiz. La novedad es que Irene García concurrirá finalmente como número cuatro en la lista tras haber quedado apartada en la propuesta de la Ejecutiva provincial.

Esta autoenmienda desautoriza no sólo la decisión de la secretaria general, sino la de su secretario de Organización, Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas, al que este incendio se la ha ido de las manos. Muchos dedos le señalan como el responsable de una estrategia de desestabilización en la provincia que no se ha medido bien. Un desgaste innecesario en tiempos de poca energía.

Es la lectura que se saca de las últimas horas vividas por los socialistas en la capital gaditana, donde este viernes se ha celebrado no un Comité Regional de Listas, sino dos. El primero, convocado a las 12.00, tenía por objetivo aprobar las listas propuestas por cada una de las provincias. En todas se llegó a acuerdos, de una forma más o menos pacífica, o, al menos, se supo encauzar los desacuerdos, caso de Córdoba o Almería, incorporando nombres de las facciones críticas con las oficialistas, como en el caso de Jaén. En todas, menos en Cádiz. La dirección regional quiso hacer cambios -legítimos, de los que hay precedentes pero siempre traumáticos si no se trabajan antes con mucho diálogo- y propuso colocar a López Gil de 1 y a Juan Cornejo de 3. Según ha podido saber este medio, Cornejo votó en contra de esta lista, pero a pocos sorprendió este gesto.

"Pequeños ajustes": el aviso de la dirección regional que Cádiz leyó como amenaza

Lo de Cádiz ha sido distinto desde el principio de la semana y especialmente cuando este miércoles la Ejecutiva provincial aprobó una lista de la que la dirección regional dijo que podría tener "pequeños ajustes" o "ajustes menores". En tiempos precarios y de resultados previsiblemente cortos ningún ajuste es menor ni se pasa por alto, es lo que le vinieron a responder desde la provincia a San Vicente. En 2022, el PSOE consiguió por Cádiz tres parlamentarios.

Después de la reunión del comité regional de listas, según fuentes de la dirección del PSOE de Cádiz consultadas por este medio, Juan Cornejo se ha reunido durante varias horas con Montero y con Rodríguez, amenazando con renunciar a ir en la lista y con alentar la desmovilización en un momento en que el partido necesita justamente lo contrario. El secretario general de la provincia, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado también a lo largo de la mañana en las negociaciones. Ha sido inflexible en su veto a López Gil como número uno. Desde días antes, la vieja guardia en la provincia, como Paco Cabañas, venía deslizando este mensaje: "Si López Gil va de uno, yo me quedo en mi casa".

Se ha incorporado en esta tercera lista propuesta a Irene García, vicepresidenta segunda del Parlamento en la última legislatura, ex alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda y un perfil curtido en la vida parlamentaria y en la gestión

Cornejo, Montero y Rodríguez se han visto en la sede del partido en la plaza de San Antonio en un encuentro marcado por la tensión y los reproches, una tensión que se ha trasladado a la tarde a otro escenario: el Parador de Cádiz, dondese tenía que haber celebrado a las 16.00 la Ejecutiva Regional y a las 17.00 el Comité Director.

Los presentes en el Parador dan cuenta de la palpable tensión y pérdida de nervios que han protagonizado los principales interpelados en este capítulo. Hasta que horas después de aprobarse la primera lista tocada por Montero se ha convocado una nueva convocatoria del comité regional de listas -una exprés- con el único punto de la modificación de la lista por Cádiz con el mismo esquema que la primera: Juan Cornejo, Rocío Arrabal y Fernando López Gil en de 1, 2 y 3 con la novedad de la incorporación como número 4 de Irene García, vicepresidenta segunda del Parlamento en la última legislatura, ex alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda y un perfil curtido en la vida parlamentaria y en la gestión. Lideró la candidatura provincial socialista en los comicios de 2022 y no figuraba en la lista que elevó la dirección regional a los órganos autonómicos del partido para las elecciones del 17 de mayo. De cinco se mantiene Francisco Ruiz Giraldez, ex alcalde de Tarifa.

Fuentes del PSOE-A informan que la ejecutiva ha sido "muy breve, muy breve", de apenas 15 minutos "para no retrasar más todo lo demás". Montero finalmente compareció ante el Comité Director cerca de las siete de la tarde. Con la mejor de sus sonrisas. "Quería agradecer a los compañeros de Cádiz su amable acogida", comentó Fuensanta Coves, presidenta del PSOE andaluz, casi como si fuera una broma de mal gusto.