Muere un hombre en Atlanterra tras caerle encima la plataforma de un camión

Un hombre ha muerto este viernes por la tarde en la urbanización de Atlanterra, en Tarifa, después de que la plataforma de un camión se precipitara sobre él en una obra, en un suceso que ha movilizado a los servicios de emergencia.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, han recibido una llamada a las 15,30 horas en la que se pedía ayuda porque a un varón se le había caído encima la plataforma de un camión en una obra.

La sala coordinadora ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los bomberos, a la Inspección de Trabajo y al Centro Provincial de Riesgos Laborales.

Los agentes de la Guardia Civil han indicado al 112 que los servicios médicos solo han podido certificar el fallecimiento del afectado y de momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se han producido los hechos.