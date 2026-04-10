Muere un hombre en Atlanterra tras caerle encima la plataforma de un camión
Tras el accidente en la urbanización de Atlanterra, los servicios médicos no pudieron hacer nada por el hombre, y la Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso.
Un hombre ha muerto este viernes por la tarde en la urbanización de Atlanterra, en Tarifa, después de que la plataforma de un camión se precipitara sobre él en una obra, en un suceso que ha movilizado a los servicios de emergencia.
Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, han recibido una llamada a las 15,30 horas en la que se pedía ayuda porque a un varón se le había caído encima la plataforma de un camión en una obra.
La sala coordinadora ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los bomberos, a la Inspección de Trabajo y al Centro Provincial de Riesgos Laborales.
Los agentes de la Guardia Civil han indicado al 112 que los servicios médicos solo han podido certificar el fallecimiento del afectado y de momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se han producido los hechos.
- La Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Andalucía: de las lluvias al calor anómalo y otra vez al frío
- La Junta enfrentará en las próximas semanas hasta 160 denuncias de mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama
- El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto para la construcción de la torre de VPO en Miraflores tras fuertes protestas vecinales
- Una Semana Santa de retrasos: ranking de las hermandades que más incumplieron los horarios establecidos
- Sevilla prepara su Feria a contrarreloj: portada al 95%, una nueva calle ya abierta y últimos retoques entre lluvias y obras
- Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro
- A pleno sol y en obras para cruzar del centro a la Feria de Sevilla: los nuevos toldos del Puente de San Telmo se alargan a mayo
- Guía de deducciones fiscales de Andalucía en la declaración de la renta de 2026: academias de inglés, gimnasios, mascotas o celiaquía