Los partidos lanzan su pugna por los votos de Sevilla con listas renovadas tras superar sus pulsos internos

Del Pozo, Montero, Cortés, Maíllo e Iza. Estos apellidos se repetirán de forma constante durante el próximo mes y medio en Sevilla. Los partidos ya han anunciado sus listas para las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 17 de mayo y la provincia hispalense es la que más escaños reparte. En juego hay 18 diputados de los cuales en 2022 nueve se los llevó el PP, cinco el PSOE, dos Vox y uno Por Andalucía.

Los partidos han cerrado un proceso interno marcado por los nuevos equilbrios orgánicos que han derivado en unas candidaturas con un amplio nivel de renovación respecto a las listas de 2022 que tendrá consecuencias posteriormente en los repartos de poder político y en las principales instituciones.

La candidatura del PP la encabeza la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, a quien le sigue el Consejero de Industria, Jorge Paradela. Las listas de los populares, que parten con ventaja con respecto al resto, han generado muchos menos conflictos que en las demás formaciones. La previsión de obtener unos números similares a los de 2022 deja la puerta abierta a muchos más nombres.

Entre los nombres se cuela el de Minerva Salas, la concejala a quien José Luis Sanz redujo sus funciones en la última crisis de Gobierno y que vuelve a estar en posición de salida del Ayuntamiento. El número tres ha ido para Susana Cayuelas y el cuatro para el portavoz del grupo parlamentario, Toni Martín. Entre quienes podrían conseguir un escaño está el número 2 de Sevilla, Agustín Aguilera; Sandra González García; José Ricardo García, hombre fuerte del presidente de la formación en Sevilla, Ricardo Sánchez; la diputada Remedios Olmedo y el alcalde de Los Morales, José Veira.

Se han quedado fuera, sin embargo, el actual delegado de la Junta de Andalucía por Sevilla, Ricardo Sánchez, y la ex secretaria provincial del PP de Sevilla, Virginia Pérez. Es un reflejo de los nuevos repartos de poder del partido tras el úlitmo congreso provincial. El partido, no obstante, prevé que tengan su sitio más adelante en otros comicios o en los cargos institucionales que salgan tras las elecciones.

El PSOE hace hueco a las distintas sensibilidades

El PSOE estará liderado por su candidata a la presidencia, María Jesús Montero. Junto a ella, irá el secretario de Organización del partido en Sevilla, Rafael Recio, que afianza su estatus dentro del partido y del grupo parlamentario, en el que en esta legislatura ha ejercido como portavoz adjunto. Tras ellos irá la concejal de Marina del Aljarafe, Marta Alonso Lappi, con la que se refuerza el papel del presidente de la Diputación, Javier Fernández.

El objetivo de Montero es dar voz a los distintos sentimientos que hay dentro de la formación y evitar las luchas internas que se produjeron tras las primarias de 2021. Los puestos de salida los completan Alejandro Moyano y la diputada Verónica Pérez, que responde a la cota de la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Junto a ellos, con menos posibilidades de salir, están el exalcalde de Utrera José María Villalobos y la vicesecretaria general del PSOE de Sevilla, Encarnación Martínez.

Este nivel de renovación se ha producido principalmente por la salida de todo el equipo de Juan Espadas. No sólo no renueva quien fue secretario general del PSOE andaluz. Tampoco siguen sus números dos y tres, Adela Castaño y Gaspar Llanes. El pulso interno se ha resuelto, además, con la pérdida de poder de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cuya candidata, Encarnación Martínez, se queda fuera de los puestos de salida.

Relevo en el Ayuntamiento en Vox

Las listas de Vox han sido toda una sorpresa. La formación que dirige Santiago Abascal ha decidido prescindir de todas las mujeres que formaban parte del grupo parlamentario en las primeras posiciones. Así, la primera mujer, las listas son cremallera, por Sevilla será la portavoz municipal del partido, Cristina Peláez.

La concejal, que ha conseguido dos presupuestos en la capital, compaginará ambos cargos de momento, aunque dependerá del resultado electoral su continuidad en el Ayuntamiento o que pueda dar un salto para asumir un mayor peso en el Grupo Parlamentario dada su balance de acuerdos alcanzados con el PP en el Ayuntamiento de Sevilla.

El candidato a la Junta, Manuel Gavira, ya había anunciado su voluntad de concurrir a los comicios por Cádiz, su provincia. Es por ello que la lista de Sevilla estará liderada por el expresidente de la formación en Sevilla Javier Cortés, como ya ocurrió en 2022. Junto a ellos irán Juan Antonio Aguado y la hasta ahora diputada Ana Ruiz, aunque estos dos nombres tienen muchas menos posibilidades de entrar.

Podemos queda relegado

En Por Andalucía han querido ejercer presión en las provincias donde saben que tienen más posibilidades. Así, su candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, liderará la lista de la coalición en Sevilla. Siempre que se ha presentado a los comicios, el líder nacional de Izquierda Unida ha liderado las listas de las distintas coaliciones de las que ha formado parte por la provincia hispalense.

Junto a Maíllo concurrirá también Alejandra Durán, diputada en la anterior legislatura, que intentará dar un escaño a Podemos en el Parlamento. Las críticas por los puestos de salida de Podemos en las listas de Por Andalucía han sido múltiples. De hecho, el candidato de la formación escogido por las bases, Juan Antonio Delgado, irá sexto por Cádiz. En Sevilla, la coalición solo consiguió un diputado en los anteriores comicios.

Adelante aspira a un nuevo escaño

Adelante Andalucía ha presentado a la hasta ahora diputada del Parlamento, Begoña Iza, como su número 1 por la capital, en los anteriores comicios se presentaba como la quinta candidata. Además, la formación andalucista suma un nuevo rostro a su cartel: el enfermero Javier Montes. Hasta ahora, el joven, que se hizo conocido por fundar la Plataforma Enfermera por Andalucía, era el portavoz del partido en Sevilla.

Hasta ahora, la formación, que se presenta por las ocho provincias, cuenta con solo dos escaños en el Parlamento: uno por Cádiz, donde concurre su líder, José Ignacio García, y el de Iza por Sevilla. Las encuestas prevé un crecimiento en el porcentaje de apoyos que recibirán, que se perciben especialmente en la zona occidental de la comunidad autónoma, por lo que Montes podría convertirse en diputado.