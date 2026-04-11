Accidente ferroviario
Un cachito de luz en la oscuridad: la última hospitalizada por el accidente de Adamuz da a luz en la UCI
La madre del bebé es la hermana de Ana García, la dueña de Boro, el perro rescatado tras varios días de búsqueda en Adamuz
¡¡Ha sido niño!! La única persona que permanece hospitalizada tras el accidente de Adamuz ha dado a luz este 11 de abril. Así lo ha trasladado el Servicio Andaluz de Salud: la mujer ha tenido el bebé en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga (HRUM). El pequeño se encuentra en buen estado.
La mujer es la hermana de Ana García, reconocida víctima del accidente de tren al ser la dueña del perro Boro. El animal pasó unos días perdido en la sierra de Córdoba antes de ser felizmente rescatado. Cabe recordar que tanto Ana, como su hermana embarazada y Boro viajaban en el tren Iryo descarrilado. Ahora, una nueva buena noticia florece para esta familia malagueña tras la tragedia vivida el pasado 18 de enero.
La madre del pequeño es la única persona que continuaba hospitalizada tras el accidente, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud. Cabe recordar que en el choque de los dos trenes murieron un total de 46 personas. Durante estos casi tres meses han sido atendidos 126 adultos, entre ellos cinco niños.
Entre los hospitalizados, solo se produjo un deceso. El resto han podido salir del hospital, tal y como ha precisado la administración autonómica.
El pasado 31 de marzo se produjo el alta de la última persona afectada por el accidente hasta el momento. La misma estaba ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Por el momento, la madre del menor continúa en la UCI. Según informa EFE, permanece estable dentro de la gravedad.
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