A la deriva en el mar: así salvó la Guardia Civil la vida a un 'wingfoiler' en Almería

La Guardia Civil salvó la vida este viernes a un wingfoiler que no podía regresar por sus propios medios a la costa y que ya se encontraba a 1,5 millas de Cabo de Gata, en Almería. La intervención, según ha informado la Benemérita, se produjo sobre las 17.00 horas del 10 de abril, cuando el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Guardia Civil de Almería recibió una llamada de alerta a través del 062.

El wingfoil es un deporte acuático que combina elementos del surf, windsurf y kitesurf, permitiendo 'volar' sobre el agua

El rescate fue llevado a cabo por la patrullera Río Tietar, en la que participaban dos efectivos del Grupo Marítimo del Estrecho junto a personal del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Almería. Tras activarse el dispositivo y realizar una búsqueda por la zona, los agentes lograron localizar al deportista mar adentro, en una situación de riesgo evidente, y proceder a su auxilio antes de que su estado pudiera agravarse.

Una vez a salvo, el wingfoiler fue trasladado hasta la base del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Almería, donde sus familiares lo recogieron por tierra. La rápida actuación de los agentes y la localización del deportista resultaron decisivas para evitar un desenlace trágico en el mar.

A raíz de este suceso, la Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones al practicar deportes acuáticos. Entre sus principales recomendaciones figuran el uso de chaleco salvavidas, la revisión previa del material y de las condiciones meteorológicas, evitar salir solo, conocer los propios límites y comunicar en tierra la ruta prevista.

Además, el Instituto Armado insiste en que la seguridad comienza antes incluso de entrar en el agua: conviene consultar el estado del viento, las mareas y el oleaje, familiarizarse con la zona y sus posibles riesgos, como corrientes, rocas o áreas de baño, y llevar siempre un sistema de comunicación, ya sea un teléfono móvil en bolsa estanca o un equipo VHF, además de utilizar material homologado.