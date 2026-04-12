Evacúan a dos heridos tras un tiroteo en la barriada 15 de junio de Algeciras

Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras un tiroteo en Algeciras ocurrido este sábado, 11 de abril, un suceso que ha generado una rápida movilización de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad en la zona.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el teléfono 112 recibió varios avisos sobre las 18:00 horas en el que afirmaban que se había producido un tiroteo en la barriada 15 de junio, en el entorno de la zona conocida como el Convoy del Saladillo en dicho municipio.

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Acto seguido, la sala coordinadora movilizó hasta el lugar de los hechos a efectivos de servicios sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Fuentes sanitarias han detallado al 112 que tuvieron que evacuar al hospital en una UVI móvil a dos de los heridos.