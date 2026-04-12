Sanz enmarca las movilizaciones en la campaña electoral y recuerda que Montero hizo "desaparecer más de 500.000 andaluces de las listas de espera"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, enmarcó las movilizaciones de Mareas Blancas que se están desarrollando este domingo en la "campaña electoral" de los partidos de izquierda, que buscan "desprestigiar" la sanidad y "atacar permanentemente a los profesionales sanitarios", así como al Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Sanz ha señalado además que la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, tiene "credibilidad cero" a la hora de hacer propuestas sobre sanidad.

"Me parece que forma parte de la campaña electoral y, por tanto, es una movilización de campaña electoral", ha indicado Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación en Paterna de Rivera (Cádiz).

"La credibilidad que tiene que ver con la campaña electoral de la izquierda que está intentando atacar permanentemente a los profesionales sanitarios y desprestigiar la sanidad pública andaluza cuando hoy Andalucía invierte más en sanidad que nunca, con 16.200 millones de euros", ha señalado.

Ha insistido en que solamente se puede entender esta movilización "de la izquierda desde su obsesión por atacar a la sanidad pública" y "no vale todo para intentar ganar votos cuando lo que se ataca es a los profesionales y cuando lo que se quiere desprestigiar a un sistema sanitario", en el que se ha logrado un "acuerdo histórico" con los profesionales y con todos los sindicatos.

"Más inversión que nunca"

Sanz ha añadido que se han sacado 10.500 plazas de la oferta de empleo público, de manera que "la sanidad avanza y estamos en un proceso de transformación y mejora de la sanidad".

Asimismo, Antonio Sanz ha manifestado que María Jesús Montero "es incompatible con el futuro del sistema sanitario porque ella es la responsable de haber provocado graves destrozos" en el mismo en su etapa como consejera de Salud en anteriores gobiernos socialistas.

"La credibilidad de Montero sobre la sanidad en Andalucía es cero, pero, sobre todo, es que los profesionales sanitarios la conocen muy bien", ha indicado Sanz, para quien "hay que ser atrevida para ayer plantear un plan sanitario", con cuestiones que además "ya están en marcha".

Ha manifestado que Montero tiene "desconocimiento de la realidad" porque habla "de los 10 minutos dedicados a los pacientes y eso ya está en marcha": "Es que no tiene ni idea".

Sobre las listas de espera, ha manifestado que Montero fue la consejera que "guardó en el cajón a más de 500.000 andaluces que desaparecieron de las listas de espera": "Puede que esa sea la manera que tiene ella de acabar con las listas de espera".

"La que guardó en el cajón 500.000 pacientes andaluces en las listas de espera sea quien nos vaya a plantear una propuesta de eliminación de la lista de espera es de verdad burlesco y su credibilidad es ninguna", ha añadido.

Ha añadido que la etapa de María Jesús Montero como consejera "fue la peor de recortes presupuestarios en sanidad", ya que "recortó 1.590 millones" entre el año 2010 y 2018, al tiempo que redujo la "plantilla de profesionales sanitarios en 7.773 profesionales".

Para Sanz, el "currículum de destrozos" de Montero en la sanidad pública andaluza, cuando estuvo como consejera de Salud, "la inhabilitan y la convierten en incompatible con mejorar la sanidad pública". "Hay que tener pocos escrúpulos y ser atrevido para lanzar propuestas como las de ayer y cuando una buena parte de ellas ya se están cumpliendo", ha recalcado.