Cierre de filas de la coalición de izquierdas para las elecciones andaluzas en torno a Antonio Maíllo tras el choque con Pablo Iglesias

Todo han sido sonrisas en la presentación de los candidatos por provincias de la coalición de Por Andalucía. El líder de la coalición y aspirante a presidente de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha reunido a los cabeza de lista de la formación, a excepción de Almería. Así, han querido mostrar la unidad entre los distintos partidos que conforman la alianza, incluida Podemos, representada por la candidata jiennense, Loli Montálvez.

Las quejas de Pablo Iglesias sobre la situación de Podemos, ultima formación que se sumó a la coalición después de meses de incógnitas, han sido constante desde que se cerró el acuerdo. Los morados, que hace unos años lideraban la mayor parte de las listas, solo han conseguido el número uno de Jaén y el dos de Sevilla, que ocupará Alejandra Durán y que en 2022 no salió. Por su parte el candidato de la formación, Juan Antonio Delgado, irá en el sexto puesto por Cádiz.

"Por Andalucía es una coalición hecha por siete organizaciones a la altura del momento histórico", ha defendido Maíllo en su intervención ante los medios en Sevilla. Desde los distintos partidos defendieron el pacto de Por Andalucía cuando, el pasado Viernes Santo, anunciaron que concurrirían en unidad a los comicios del próximo 17 de mayo, que quieren que se convierta "en una celebración, una fiesta".

Maíllo abre la puerta a la visita de distintos líderes políticos

Quien no ha podido estar en el encuentro ha sido la número dos por la capital, Alejandra Durán. La hasta ahora diputada del Parlamento con la coalición forma parte de la ejecutiva morada en la comunidad autónoma. A diferencia de los otros dos diputados de Podemos, su postura ha sido una de las más ambiguas sobre la situación de su partido en la coalición y, nunca se ha mostrado a favor o en contra de la misma en público.

La presencia de Durán junto a Maíllo era más simbólica, para representar un mayor peso de los morados en la capital. Las encuestas electorales no dan muchas opciones a que la coalición obtenga dos escaños en la provincia de Sevilla, sin embargo, la tardanza de Podemos en sumarse redujo sus opciones en la capital a ir como segundos. Fuentes de la coalición explican que la ausencia de la diputada granadina ha respondido exclusivamente a problemas de tráfico.

Sobre la posible participación de líderes nacionales en la campaña andaluza, Maíllo ha señalado que están "invitados todos". Este mismo domingo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, participará en un acto en Sevilla. "Los andaluces somos gente que nos cabe todo, asumimos identidades múltiples y liderazgos múltiples. No somos restrictivos", ha insistido el líder nacional de izquierda unida.

El pacto in extremis ha sido una sorpresa para muchos, que no confiaban en que, finalmente, los morados cedieran a continuar en la coalición, sin embargo, el batacazo electoral de Castilla y León dio el empujón necesario. "En Andalucía se ha hecho el pacto que se tenía que hacer con generosidad, altura de miras e inteligencia política", ha desgranado el candidato ante las sonrisas y los asentimientos del resto.