El choque entre Gobierno y Junta lleva a la Ley de Vivienda de Andalucía a las puertas del Tribunal Constitucional y de una suspensión parcial

El Gobierno de España Junta de Andalucía han discrepado abiertamente en repetidas ocasiones en torno a la redacción de la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado mes de enero. Hay diferencias sustanciales en cuanto a la duración de la protección de las VPO o al mantenimiento del sistema público de depósito de fianzas dado que los planteamientos de la Consejería andaluza de vivienda difieren de los previstos en el plan estatal 2026-2030 que se está cerrando. En este escenario, el choque entre ambas administraciones se ha elevado en torno a 16 artículos y una disposición adicional que pueden acabar en el Tribunal Constitucional y ser suspendidos de forma cautelar si no hay acuerdo.

La ley establece que cuando haya disprecancias jurídicas en torno a una ley autonómica, el Gobierno de España tiene la posibilidad de convocar una comisión bilateral con el objetivo de tratar de alcanzar un acuerdo. Es el paso previo a llevar el texto al Tribunal Constitucional y forzar de forma inmediata la suspensión de los artículos afectados hasta que haya una resolución. Este trámite previo se ha activado recientemente en decretos como el de simplificación administrativa, por la afección que tuvo sobre el acuerdo de Doñana. En los últimos años, de hecho, en la mayor parte de los caso se ha resuelto con un acuerdo.

Ahora, este escenario se plantea con la Ley de Vivienda, de forma que el Ministerio de Política Territorial ha convocado la mesa para negociar 16 artículos y una disposición final para evitar que la discrepancia lleve al Tribunal Constitucional. Las diferencias afectan a aspectos "técnicos" sobre la regulación de las fórmulas de colaboración público privada o las posibilidades de desarrollo de usos residenciales en suelos que tengan otra calificación urbanística distinta previamente.

"Cuestiones menores y formales"

Ante el inicio de esta negociación, la Junta de Andalucía ha subrayado que la Ley de Vivienda, que fija entre otras cuestiones nuevas fórmulas para el desarrollo de suelos residenciales o la regulación de las viviendas protegidas, se ha hecho "con rigor y diálogo" y ha descartado que pueda verse paralizada en su ejecución: "La discrepancia presentada por el Ministerio de Política Territorial no entra en el fondo de la Ley de Vivienda de Andalucía, sino en cuestiones formales y técnicas. No es una cuestión que afecte al marco normativo que hemos estado diseñando de la mano del sector, los agentes sociales y económicos y los grupos parlamentarios", apuntan desde la consejería.

El departamento que dirige Rocío Díaz, de hecho, confían en que se encuentre una solución y se resolverán las diferencias en el marco de la comisión bilateral entre ambas administraciones.