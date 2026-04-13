El Gobierno de Juanma Moreno ha vulnerado ya seis veces la ley electoral al vender "logros" a través de "visitas técnicas" a obras

La Junta de Andalucía suma ya al menos seis infracciones constatadas de la ley electoral desde que el presidente Juanma Moreno aprobó la disolución del Parlamento y la convocatoria del 17 de mayo. Así lo constatan los acuerdos publicados por la Junta Electoral de Andalucía que ha apercibido al Gobierno andaluz y ha ordenado la retirada de publicaciones ilegales de redes sociales, aunque, de momento, no ha aprobado sanción económica alguna.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral establece que desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración está prohibido realizar cualquier acto que aluda a "logros obtenidos" o que utilice "imágenes o expresiones coincidentes con sus campañas". Del mismo modo, no se pueden realizar actos de inauguración de obras o servicios, "sin perjuicio de que puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo". Esta limitación afecta a todas las administraciones públicos, pero especialmente a la Junta de Andalucía y a los miembros de su gobierno que son además candidatos electorales.

Como es habitual en todos los procesos electorales, todos los grupos políticos se han cruzado denuncias ante la Junta Electoral que en estos primeros días de precampaña ha empezado a fijar doctrina y a marcar la línea para el mes que resta hasta las próximas elecciones. De momento, en las resoluciones ha dejado claro que la presencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, en acto religiosos o institucionales no incumple la norma y que no es sancionable el uso de los perfiles personales de redes sociales. Por eso, se han desestimado la mayor parte de las denuncias. Entre las rechazadas figura la petición de Adelante Andalucía de prohibir la entrega de un premio por parte de Felipe VI a Juanma Moreno en plena campaña, un acto que fue suspendido por la propia Casa Real para evitar más polémicas.

Sin embargo, la Junta Electoral Andaluza sí ha detectado el uso por parte del Gobierno de Juanma Moreno de un recurso para saltarse la prohibición de realizar inauguraciones: la realización de "visitas técnicas" con medios de comunicación para difundir los avances realizados en una obra o en un determinado proyecto autonómico. Ya se han detectado hasta seis infracciones protagonizadas por cuatro consejeros distintos. Todas ellas han sido denunciadas por la coalición Por Andalucía.

Apercibimiento y retirada de mensajes institucionales

La Junta Electoral de Andalucía ha concluido de esta forma que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha vulnerado ya en dos ocasiones la ley electoral debido a dos visitas técnicas que realizó a los centros de salud de Salobreña y Motril y que en ambos casos fueron recogidos en los perfiles institucionales de redes sociales y trasladados a los medios de comunicación. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha vulnerado la norma en otras dos ocasiones por las convocatorias realizadas a la A-333 y al carril BUS VAO del Aljarafe Norte. En esta misma línea vulneraron la norma la consejera de Educación, Carmen Castillo, con su visita a un centro educativo de La Campana; y la titular de Sostenibilidad, Catalina García, por el acto realizado en un vertedero.

En estos seis casos las resoluciones de la Junta Electoral de Andalucía han sido similares: no hay una sanción económica (de la que además es responsable a título personal el consejero denunciado) pero sí un apercibimiento y una advertencia de que se adoptarán medidas en caso de que se repitan. Los seis casos suponen una vulneración de las prohibiciones establecidas en el artículo 50.2 y 3 de la LOREG.

La Junta Electoral de Andalucía sí ha determinado en varios de estos expedientes la obligación de que la Junta de Andalucía retire de sus perfiles institucionales de redes sociales los mensajes relacionados con estas visitas que incumplieron la normativa electoral, medida que se debe adoptar de forma inmediata.

Denuncia proyecto Mareas Blancas

El PP también ha formalizado denuncias contra administraciones gobernadas por el resto de partidos políticos. Entre ellas destaca la formulada contra la proyección del documental sobre la sanidad pública promovido por Mareas Blancas en un auditorio público de Mairena del Aljarafe. El evento fue finalmente prohibido como medida cautelar.