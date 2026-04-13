Juanma Moreno escenifica sintonía con la federación de personas con discapacidad Cermi con el 17M de fondo: "Parece que el presidente va a seguir"

Buena sintonía, agradecimientos y elogios en el Palacio de San Telmo en la mañana de este lunes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido con los representantes de la delegación andaluza del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) mostrando en todo momento complicidad, algo poco habitual estos días cuando la tensión de la precampaña de las elecciones autonómicas se palpa en cada intervención.

Todo está muy medido y los grandes anuncios de los candidatos deben quedar fuera de las instituciones durante estas semanas. "Un colectivo muy relevante", apuntaba Moreno en referencia a CERMI, cuya presidenta, Marta Castillo, asumía sentirse una privilegiada: "Es un lujo poder estar aquí". Las reuniones de la Junta con este colectivo es de las pocas que -siendo periódicas- se siguen manteniendo con el propio presidente Moreno como interlocutor. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad aglutina en Andalucía a un total de 18 entidades y 700.000 personas con una amplia representación en el sector.

La última de la legislatura

"El presidente va a seguir", ha afirmado con alivio y entre risas la presidenta de CERMI, aludiendo a los datos publicados de las últimas encuestas electorales de cara a la jornada del 17M. "Es la última reunión con CERMI de la legislatura, yo ya quedo en manos de los andaluces", ha matizado el líder andaluz con prudencia. Es la octava reunión "al más alto nivel" con esta plataforma desde la llegada del dirigente popular a San Telmo en 2018. "Somos un referente, nos sentimos privilegiados dentro del sector porque nos abre la puerta a iniciar interlocuciones con otras administraciones", ha destacado la presidenta de CERMI.

Juanma Moreno ha sacado pecho de la importancia de las políticas sociales que promuevan la igualdad de oportunidades "más allá de las ideologías", algo que todos los poderes públicos "tienen la obligación de escuchar", ha subrayado el presidente andaluz. Al mismo tiempo, ha elogiado la labor de CERMI ya que "se desviven por atender, mejorar e informar a estas personas" para que alcancen un pleno desarrollo en sus vidas. "Lo hacen desde la vocación y el conocimiento de una causa concreta, por tanto, su nivel de compromiso y empatía es mayor que cualquier administración pública, por muy bien que lo hagamos".

Sin peticiones concretas a la Junta de Andalucía

Respecto al cumplimiento de los objetivos planteados en anteriores ocasiones, Moreno comentaba que "algunos no se pueden cumplir por limitaciones presupuestarias, la vida es así". En esta ocasión, la plataforma no ha realizado -de forma pública ante los medios- ninguna petición concreta a la Junta de Andalucía. En anteriores citas, se han centrado en reclamar una financiación adecuada de los servicios que ofrecen las entidades a las personas con discapacidad y a sus familias, así como la elaboración de un informe de costes como indicador.

En cambio, la presidenta de CERMI ha asegurado esta mañana en San Temo que la mayoría de objetivos fijados llegan a buen puerto, fruto de la buena sintonía que ha protagonizado el encuentro en todo momento. "Da la sensación de que no avanzamos, pero si luego evaluamos nos damos cuenta de que sí se cumplen", apuntaba Castillo.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es la plataforma estatal de representación del movimiento social de la discapacidad en España. Agrupa a las principales organizaciones del sector y miles de entidades, con el objetivo de defender los derechos e intereses de las más de tres millones de personas con discapacidad y sus familias en el país. Más allá de la representación institucional, CERMI impulsa propuestas normativas y supervisa el avance de las políticas de inclusión y accesibilidad. Desde 2011, es el mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar en España la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.