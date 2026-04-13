Matalascañas activa su nueva zona azul: esto pagarán los turistas por aparcar en primera línea de playa con previsión de 40.000 coches en verano

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha confirmado la activación de la zona azul en la playa de Matalascañas desde el 15 de mayo al 30 de septiembre cada año, además de informar tanto de las tarifas para veraneantes, como para los empadronados en el mismo enclave costero como en Almonte.

El objetivo de esta zona ORA es ordenar la movilidad en temporada alta, reducir el tráfico innecesario derivado de la búsqueda prolongada de aparcamiento y mejorar la seguridad peatonal en las zonas de mayor concentración. El proyecto incorpora actuaciones de mejora, incluyendo el asfaltado integral de las calles de Matalascañas con mantenimiento incluido.

Desde el consistorio almonteño se insiste en que esta herramienta no tiene carácter recaudatorio, sino que busca mejorar la gestión del espacio público y garantizar un funcionamiento más ordenado durante los meses de mayor presión estacional en Matalascañas.

Cómo quedan las tarifas de la zona azul, roja y verde

La zona ORA de Matalascañas regula el estacionamiento en superficie todos los días de la semana, de lunes a domingo entre las 09.00 y las 22.00 horas. La ordenanza distingue tres categorías de calles, identificadas por colores: la categoría 1 corresponde a la zona azul (primera línea de playa), la categoría 2 a la roja (hasta 250 metros de la playa) y la categoría 3 a la verde (a unos 500 metros de la playa). En la tarifa general de rotación, los precios varían según el tiempo de estancia y la calle en la que se aparque.

En esa tarifa general de zona azul ORA, aparcar en las calles de primera categoría cuesta 1,35 euros por una hora, 2,30 euros por dos, 3,30 euros por tres, 4,30 euros por cuatro, 5,30 euros por cinco y 6,30 euros por seis horas. En las vías de segunda categoría, el precio es de 1,20 euros por una hora, 2,20 euros por dos y 3,20 euros por tres horas, que es el máximo permitido. En las de tercera categoría, el coste es de 1 euro por una hora, 2 euros por dos y 3 euros por tres horas, también como máximo.

La ordenanza, no obstante, establece bonificaciones y tarifas específicas según el perfil del usuario. Los residentes empadronados en Matalascañas tienen tarifa gratuita. Por su parte, los residentes empadronados en Almonte pueden acogerse a precios reducidos: una tarifa diaria de 1,70 euros en primera categoría, 1 euro en segunda y gratis en tercera; además de bonos semanales de 6 euros en primera y segunda categoría, mensuales de 20 euros también en ambas, y un bono de temporada de 95 euros para estas dos zonas, mientras que en la tercera categoría el estacionamiento sigue siendo gratuito.

Qué pagarán los trabajadores y veraneantes

En el caso de los trabajadores de Matalascañas, se consideran como tales quienes tengan su centro de trabajo en el núcleo urbano y podrán acceder a bonos específicos. Así, disponen de bono semanal de 20 euros en primera y segunda categoría y de bono mensual de 20 euros en tercera categoría. La norma reserva también un tratamiento diferenciado para los veraneantes, entendiendo por ellos a los propietarios de vivienda no empadronados, los arrendatarios no empadronados y quienes se alojen en establecimientos hosteleros de Matalascañas, extendiendo esa consideración a los miembros de su unidad familiar en los supuestos previstos.

Para estos veraneantes, la ORA fija una tarifa diaria de 8 euros en primera categoría, 5 euros en segunda y 4 euros en tercera. Además, podrán optar por un bono semanal de 21 euros y un bono mensual de 36 euros. De este modo, la ordenanza diferencia claramente entre residentes, trabajadores y visitantes ocasionales o de temporada, con una escala de precios que penaliza más el aparcamiento en las zonas de mayor demanda y favorece a quienes tienen una vinculación estable con Matalascañas o con el municipio de Almonte.

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40.000 coches diarios

El Ayuntamiento de Almonte defendió la implantación de la zona azul en Matalascañas como una medida para ordenar el tráfico y financiar mejoras sin cargar el coste sobre las arcas municipales ni sobre los impuestos de los vecinos, ya que la inversión la asumiría la empresa adjudicataria del servicio. El alcalde, Francisco Bella, argumentó que en verano la presión circulatoria se dispara, al pasar de unos 18.000 vehículos censados en todo el municipio a hasta 40.000 coches diarios en Matalascañas, por lo que consideró razonable que quienes usan ese espacio contribuyan también a su mantenimiento y a la renovación de infraestructuras como la pavimentación.