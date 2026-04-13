Dos playas de ensueño de Huelva estarán unidas por una pasarela de madera con espectaculares vistas a los acantilados
El proyecto en Mazagón contempla un recorrido de casi 2,5 kilómetros junto al litoral, con miradores, zonas de sombra, accesos accesibles a la arena y una infraestructura integrada en el entorno natural
Las obras para construir la pasarela de madera que conectará las playas del Parador y La Fontanilla, en Mazagón (Huelva), ya han comenzado, según ha anunciado el Ayuntamiento de Moguer tras una visita del alcalde, Gustavo Cuéllar, y varios miembros del equipo de gobierno a la zona del Parador. La actuación busca unir ambos tramos del litoral mediante un recorrido integrado en el entorno natural.
El proyecto contempla una infraestructura de entre casi dos y 2,5 kilómetros de longitud, que discurrirá al pie de los característicos acantilados de arena de esta franja costera de Mazagón. La iniciativa se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad ambiental y movilidad, con el objetivo de crear un itinerario accesible, seguro y respetuoso con el paisaje.
A lo largo del trazado se instalarán pequeños miradores, zonas de descanso y sombra, papeleras, cubrecontenedores, aparcabicis, paneles informativos y señalización integrada, además de una barandilla de madera. También se mejorará la conexión con el litoral mediante nuevas bajadas accesibles a la playa, entre ellas las rampas previstas en Las Huesas y La Fontanilla.
Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para el litoral del Condado de Huelva, coordinado por la Mancomunidad del Condado y financiado con fondos europeos, con la participación de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Moguer. El Consistorio destaca que el proyecto pretende reforzar una conexión segura entre el núcleo urbano y el espacio natural costero.
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