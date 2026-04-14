Crece la preocupación por la gestión de la sanidad y la vivienda en Andalucía a las puertas del 17M: son los dos principales problemas según el Centra

En un contexto de subida generaliza de los precios hay dos problemas que centran las preocupaciones de los andaluces: sanidad y vivienda, vivienda y sanidad. Quedan cinco semanas para que los andaluces acudan a las urnas a elegir a los miembros del Parlamento autonómico y estos dos problemas centrarán gran parte de los mensajes y promesas de los partidos. El propio presidente Juanma Moreno ha planteado un plan para revolucionar la sanidad,

Hasta hace apenas unos meses, el paro se situaba como la principal preocupación que tenían los andaluces en el Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra). Sin embargo, desde el mes de diciembre, cuando los profesionales preguntan a la ciudadanía por el principal problema de la comunidad autónoma, la sanidad es la respuesta que más se repite. En concreto, en el último sondeo, el 21,8% de los andaluces lo veían como el principal problema.

Las listas de espera, los problemas de la atención primaria o los fallos del cribado de cáncer, que se conocieron en el mes de octubre, han hecho que la atención y la preocupación de la ciudadanía se centre en la atención sanitaria que se da en el territorio andaluz. De hecho, la encuesta también muestra que la sanidad repite cuando a los encuestados se les pregunta por el problema que más les afecta personalmente, cuando el 18,7% apunta a la sanidad.

El problema de la vivienda

La vivienda, que en los últimos barómetros se había colado entre los tres principales problemas que, según los andaluces tiene la comunidad autónoma, pero esta vez ha adelantado al paro y se ha situado como la segunda preocupación de los ciudadanos de la comunidad. El 21,6% de los andaluces considera que el acceso y el precio de la vivienda es la principal adversidad que hay en estos momentos.

La vivienda también ha adelantado al paro y la falta de empleo como la principal preocupación del 14,2% que los andaluces perciben en primera persona. De hecho, el Centra también ha preguntado a la ciudadanía por qué creen que es lo que más ha subido de precio en los últimos meses y, además de la cesta de la compra, encarecida por la situación internacional de conflicto, un 31,7% apuntó a la vivienda.

Según el informe de Fotocasa del mes de marzo, el coste medio del alquiler en Sevilla alcanzó los 1.147 euros. Estos datos hacen prácticamente imposible vivir de alquiler en la capital, ya que, según Bankinter, el sueldo medio en la provincia apenas supera los 1.400 euros. Esto provoca que, para poder vivir en solitario en la ciudad hispalense sea necesario invertir 82% del salario exclusivamente en la vivienda.

Cambios en cuatro años

La encuesta, que se publica de forma trimestral por parte de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se realizó entre el 27 de febrero y el 12 de marzo con una muestra de 3.600 entrevistas. En este listado, además del paro, que compite de cerca con la sanidad y la vivienda, también sobresalen otros problemas como la corrupción, el sector agrario, la inflación o la inmigración, que, sin embargo, no se percibe en primera persona.

Si se mira el Barómetro que realizó el Centro de Estudios Andaluces en junio de 2022, el último antes de los comicios autonómicos que dieron la victoria a Moreno, la sanidad y la vivienda estaban muy lejos de situarse entre los principales problemas que percibían los andaluces. La subida generalizada de los precios de la vivienda y la situación que atraviesa la sanidad en la comunidad han dado la vuelta a este ranking.