La Junta Electoral apercibe a María Jesús Montero por solicitar el voto antes de tiempo y estudia la petición de aplazar su citación en el Senado

Sigue el cruce de denuncias ante la Junta Electoral en plena precampaña de las elecciones andaluzas del 17M. Tras las seis denuncias admitidas contra el Gobierno andaluz por incumplimientos de la Ley Electoral, el PP ha denunciado a la candidata socialista María Jesús Montero por vulnerar la prohibición de pedir el voto antes del 1 de mayo cuando se abre la campaña electoral, una reclamación que ha sido aceptada y ha derivado en la apertura de un expediente. Por su parte, el PSOE ha lanzado una ofensiva para frenar la comparecencia el próximo lunes 20 de abril de la ex vicepresidenta en el Senado en el marco de la comisión de investigación de la SEPI.

El apercibimiento a la secretaria general del PSOE andaluz se produce después de que el pasado 10 de abril en el Comité Director celebrado en Cádiz María Jesús Montero pidiera públicamente el voto por su candidatura, algo que está prohibido por ley hasta que se inicie la campaña electoral el 1 de mayo. Así, en la resolución de la Junta Electoral se constata la infracción, se advierte a la ex vicepresidenta del Gobierno y se solicita la retirada inmediata de cualquier mensaje difundido en redes sociales que incluya la referencia a la petición del voto. El acuerdo, en cualquier caso, no implica sanción económica alguna.

El PSOE está ahora a la espera de una resolución similar favorable a la petición realizada para que se aplace la comparecencia de María Jesús Montero el próximo lunes 20 de abril en el Senado en el marco de la comisión de investigación sobre la SEPI. Se trata de una citación promovida por parte del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, y que los socialistas quieren retrasar hasta después de las elecciones del 17M.

"Me citan a una comisión de investigación que podría haber sido en cualquier momento del año. Sólo tiene un componente político en el que pretenden utilizar sin instrumentos. Estaré donde se requiera o hemos pedido a la Junta Electoral que se pronuncie. Blanco y en botella, quieren volver a engañar a la ciudadanía con un desfile de personas que no buscan la verdad", apuntó la secretaria general del PSOE Andaluz, quien defendió la denuncia formulada por su partido ante la Junta Electoral para pedir la suspensión cautelar de esta citación y que se abra un expediente al PP por "vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral andaluz".

En cualquier caso, si no hay una resolución favorable en las próximas horas, Montero pasará el lunes 20 de abril, la semana previa al inicio de la campaña electoral, en la comisión de investigación en el Senado, dado que es obligatoria su presencia. "Yo estaré allí donde se me requiera, pero, evidentemente, hemos solicitado a la Junta Electoral que se pronuncie, porque lo mismo daría que yo pudiera aparecer el día que tengo la cita o después de pasar el 17 de mayo", ha indicado Montero.

Ampliación de denuncia

Ya el pasado 31 de marzo, el PSOE andaluz formuló una denuncia electoral contra el PP y su portavoz en el Senado, Alicia García, por supuesta "vulneración del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General" (Loreg), "al utilizar una institución del Estado --el Senado-- con finalidad electoral en el marco del proceso electoral andaluz". Ahora, este expediente se amplía con el objetivo de denunciar formalmente la citación el 20 de abril de María Jesús Montero.

En su ampliación de denuncia, el PSOE-A incluye citas entrecomilladas de Cuca Gamarra al hilo de dicha citación de Montero que, en opinión del partido, "constituyen imputaciones directas de conductas ilícitas de extrema gravedad carentes de respaldo judicial". Por este motivo, solicitan la aplicación de "medidas cautelares".