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María Jesús Montero se aferra al descontento con la sanidad y la vivienda para afrontar la caída del PSOE en el Centra: "La calle no aprueba la gestión de Moreno"

Los socialistas restan importancia al barómetro "pagado por el PP" al que acusan de buscar la desmovilización del electorado

María Jesús Montero con el comité de empresa de Faisem

María Jesús Montero con el comité de empresa de Faisem / El Correo

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

El PSOE andaluz está ya habituado a las encuestas negativas. De esa tendencia a la baja ya no escapa ni el CIS de José Félix Tezanos. El barómetro del Centra, publicado este martes y elaborado por la Junta de Andalucía, ha sido un golpe más en este escenario que los socialistas tratan de revertir en el mes que queda hasta las elecciones autonómicas al menos para mejorar los resultados de 2022 y evitar una mayoría absoluta de Juanma Moreno que sería la primera en este ciclo de elecciones autonómicas. Para ello, dos elementos fundamentales. En primer lugar, conseguir que la ciudadanía vea en el PSOE la solución a sus principales preocupaciones, sobre todo la sanidad y la vivienda, que siguen ahí tras las dos legislaturas de Juanma Moreno. En segundo lugar, frenar la desmovilización que genera la sucesión de encuestas negativas en el electorado.

En estos dos desafíos centra el PSOE parte de los mensajes de este mes de precampaña hasta las próximas elecciones autonómicas del 17 M. "Es una encuesta hecha por el PP con recursos públicos de todos los andaluces que pretende trasladar que tienen ya la victoria y conseguir la desmovilización", respondió la candidata socialista, María Jesús Montero, quien destacó en cualquier caso un aspecto reflejado en la encuesta del Centra: la creciente preocupación por la sanidad y la vivienda entre los andaluces.

En estos dos puntos y en temas vinculados como la dependencia o la salud mental, está centrando el PSOE buena parte de su estrategia. Este martes, por ejemplo, María Jesús Montero, ha mantenido encuentros con Faisem sobre salud mental y con representantes sindicales en torno a las pensiones. "Lo que nos dicen las encuestas es que la ciudadanía no aprueba la gestión de la Junta de Andalucía, en el que más de la mitad traslada un absoluto malestar. Son conscientes de la privatización".

Un 18% confía en el PSOE

Para los socialistas hay datos que sobresalen del análisis de las encuestas. Uno de ellos es que ante los problemas existentes un 18% de los encuestados confían en el PSOE para dar una respuesta, un porcentaje prácticamente idéntico al PP. "La eliminación de las listas de espera y un alquiler accesible de viviendas son nuestras medidas más importantes. El PSOE tiene respuestas a esas necesidades", destacó la ex vicepresidenta del Gobierno.

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Los socialistas tienen que revertir también otros aspecto que vuelve a sobresalir en la muestra del Centra, la baja valoración de su candidata que se queda por detrás del resto de candidatos y sobre todo dos puntos por debajo de Juanma Moreno. Para revertirlo, el PSOE está desplegando distintas acciones para reforzar la figura de la ex vicepresidenta.

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