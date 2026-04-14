El nuevo balcón de Doñana en Matalascañas toma forma: "Tendrá vistas espectaculares y será un nuevo atractivo para los turistas"
El Ayuntamiento de Almonte destaca el buen ritmo de unas obras financiadas con fondos europeos para crear en Matalascañas un nuevo reclamo turístico con una panorámica inédita del Parque Nacional
Las obras del futuro mirador de Doñana en Matalascañas avanzan a buen ritmo. Así lo ha comprobado el alcalde de Almonte (Huelva), Paco Bella, al visitar los trabajos, en un proyecto llamado a convertirse en uno de los nuevos reclamos del núcleo costero almonteño, con una infraestructura que permitirá contemplar el entorno del Parque Nacional desde una perspectiva hasta ahora poco habitual y que ofrecerá unas "vistas espectaculares a Doñana y se convertirá en un nuevo atractivo para ciudadanos y visitantes", según indica el consistorio.
La actuación fue en 2025 como una de las iniciativas más destacadas para reforzar la oferta turística de Matalascañas. Entonces, el Consistorio explicó que el mirador se ubicaría al final de la conocida como carretera norte, en el extremo del núcleo costero, con la intención de abrir una nueva mirada hacia Doñana. La inversión prevista ascendía a 2,4 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una aportación municipal del 15 %.
Fondos finalistas para Doñana
Ahora, el Ayuntamiento ha remarcado que las obras se desarrollan gracias a subvenciones europeas específicas para Doñana, unas ayudas de carácter finalista que, según subraya, deben emplearse en proyectos de este tipo o se pierden en favor de otros municipios. Por ello, el equipo de gobierno ha insistido en la importancia de aprovechar cada oportunidad de financiación para seguir mejorando Matalascañas sin coste directo para los vecinos.
El Consistorio defiende además que esta futura infraestructura supondrá un nuevo revulsivo para la zona, tanto para la ciudadanía como para los visitantes. La idea es crear un enclave singular que permita disfrutar de vistas espectaculares de Doñana y ampliar el atractivo de Matalascañas más allá de su tradicional vínculo con el mar.
Un nuevo reclamo turístico
Desde el Ayuntamiento enmarcan este proyecto dentro de una estrategia más amplia para impulsar el crecimiento de Matalascañas, El Rocío y Almonte en conexión con el entorno de Doñana. El futuro mirador aspira así a convertirse en un nuevo balcón sobre uno de los espacios naturales más emblemáticos de Andalucía y en un recurso añadido para reforzar la proyección turística del municipio.
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