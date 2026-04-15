CCOO eleva el tono en la campaña y plantea una enmienda a la totalidad a Juanma Moreno a las puertas del 1 de mayo

Vivienda, fiscalidad, sanidad. Comisiones Obreras Andalucía (CCOO-Andalucía) ha presentado este miércoles su documento de propuestas para las elecciones andaluzas. La secretaria general Nuria López ha defendido una batería de medidas para la comunidad que suponen una enmienda a la totalidad de las políticas desarrolladas por el Gobierno de Andalucía que ha liderado Juanma Moreno.

Quedan solo 15 días para el 1 de mayo y tanto Unai Sordo (CCOO) como Pepe Álvarez (UGT) han confirmado que estarán presentes en manifestación que se celebre en Málaga. Aunque la secretaria general de CCOO-Andalucía ha confirmado que habrá movilizaciones en todas las provincias de la comunidad autónoma, la cita malagueña supondrá un mensaje claro en el primer fin de semana de la campaña.

"Tenemos unas propuestas que son coherentes con nuestros valores, con esa defensa de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra tierra, quien se aleja de las propuestas de los trabajadores y las trabajadoras muchas veces son los gobiernos los que, en mayorías absolutas, se aíslan", ha lamentado López. Además, la dirigente sindicalista ha insistido en que "no tienen en cuenta las propuestas" que hacen los trabajadores.

Denuncia de "privatización" de los servicios públicos

Si bien López ha confirmado el crecimiento económico de la comunidad, ha señalado que "esa prosperidad no llega por igual a todos los rincones de Andalucía" y que "hay una separación enorme entre la riqueza que se genera que se crea y la realidad que vivimos". Así, ha apuntado que el motivo es que hay "políticas que impiden un reparto justo de la riqueza, que favorece a quienes ya tienen mucho y que perjudica al conjunto de la mayoría social".

"Es preocupante que el dinero público de Andalucía que principalmente sale de los bolsillos de las personas las trabajadoras vaya directamente para engordar los beneficios empresariales", ha asegurado para denunciar la situación que viven los servicios públicos en territorio andaluz. López ha puesto sobre la mesa la situación de la dependencia, la reducción de algunos impuestos o la "privatización" de la FP.

Entre las principales propuestas que ha planteado López está la presentación de iniciativa legislativa popular sobre vivienda "para que se dé respuesta en Andalucía a un derecho que es de los ciudadanos". "Si ya era difícil acceder a una vivienda de VPO, después de la ley que ha sacado el Gobierno andaluz, se empeora mucho más esta situación", ha denunciado López, que ha propuesto limitar el precio de compra y alquiler y evitar la especulación.

Petición de una tasa turística andaluza

Para poder obtener recursos para que esta medida sea una realidad, el sindicato también ha plantado la posibilidad de crear una tasa turística, de la cual un porcentaje se destine a la construcción de VPO. "Hablamos de cómo restablecer el equilibrio social y el progreso colectivo para que no se nos deje atrás a las personas trabajadoras", ha explicado después de denunciar que el "turismo masificado que invade nuestras vidas".

"Con nuestro voto estamos decidiendo qué política se va a desarrollar en Andalucía en los próximos años y por eso, como tenemos propuestas de los trabajadores", ha puntualizado López que ha confiado en que los trabajadores de la comunidad autónoma sean "muy conscientes", de que con sus votos del próximo 17 de mayo "están decidiendo la política que va a regir en Andalucía en los próximos cuatro años".

De cara al 1 de mayo, una jornada que han exigido poder explicar en colegios e institutos, la principal reclamación de CCOO será la necesidad de subir los sueldos de los trabajadores. "La cifra de beneficios empresariales es enorme mientras que los salarios no crecen a la misma velocidad", ha señalado. Además, ha lamentado que las subidas que se producen son absorbidas por el precio de la vivienda, su otra gran reclamación.