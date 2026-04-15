Qué comer en la Feria de la Gamba de Punta Umbría: guía plato a plato más allá del marisco

La Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría volverá a convertir a este municipio costero de Huelva en uno de los grandes templos gastronómicos de Andalucía del 24 al 26 de abril. En su 30 edición, la cita no solo espera una gran afluencia de público, sino que llega con una oferta culinaria amplia y variada, más allá de las gambas y marisco.

Durante tres días, quienes se acerquen a la plaza Pérez Pastor podrán encontrar desde los platos más demandados de marisco hasta frituras, guisos marineros, chacinas, dulces y bebidas. El recinto contará con 22 stands, entre ellos tres dedicados al marisco, uno de la Cofradía de Pescadores, siete de bares y restaurantes locales, dos de cafeterías, cuatro de copas, dos de jamón y chacinas, dos de bebidas y un espacio institucional del Ayuntamiento.

Marisco y pescado, los grandes protagonistas

La estrella de la feria volverá a ser el marisco, con propuestas como gambas, langostinos, cigalas, patas o cuerpos y pulpo a la gallega, que podrán degustarse a 7 euros por plato. Junto a ellos, también tendrán un papel destacado otros productos del mar muy ligados a la cocina de Punta Umbría, con elaboraciones a base de boquerones, chocos, adobo y chirlas, además de otros platos de pescado y marisco que se ofrecerán a 6 euros.

La organización mantiene así una fórmula que ha sido clave en el éxito de ediciones anteriores: precios populares, producto local y una oferta muy vinculada a la tradición pesquera del municipio. El objetivo vuelve a ser que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de una feria gastronómica accesible, variada y pensada para todos los públicos.

Mucho más que marisco

Más allá del pescado y el marisco, la feria también reservará espacio para otras propuestas que completan la experiencia. Habrá stands de jamón y chacinas, cafeterías con opciones dulces y zonas de copas y bebidas para acompañar el ambiente festivo durante todo el fin de semana. Todo ello en un recinto cubierto por una gran carpa y con el formato de tardeo ya consolidado, una de las apuestas que mejor acogida ha tenido en los últimos años.

Con esta combinación de gastronomía, ambiente y música en directo, este evento se reafirma como uno de los grandes eventos culinarios de la primavera andaluza. En esta edición tan simbólica, marcada por el 30 aniversario, la cita volverá a presumir de sus productos más emblemáticos y de una carta capaz de atraer tanto a los amantes del marisco como a quienes buscan una jornada completa de ocio junto al mar.