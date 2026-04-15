"Nunca había desaparecido": la angustia crece en la familia de Manuel Valle en Aljaraque (Huelva)

La Guardia Civil ha reactivado este miércoles un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Manuel Valle, el hombre de 79 años desaparecido en Aljaraque (Huelva) desde el pasado viernes, después de que las intensas labores desarrolladas el martes, incluida una batida por la tarde, no lograran resultados.

Dispositivo de búsqueda en Huelva

Así, la búsqueda de Manuel Valle, que se inició el mismo viernes, no ha parado desde entonces y en tarde del martes, además de contar con unos 70 voluntarios que se sumaron a las labores de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y equipos de Protección Civil de Huelva, Palos, Aljaraque, Moguer, Lepe, Gibraleón y Punta Umbría, el dispositivo contó por la mañana con el equipo Pegaso de la Guardia Civil.

Ya por la tarde, a la batida se sumó un dron de la Policía Local de Aljaraque y estuvieron esperando a la bajada de la marea para rastrear terrenos de marismas, así como inspeccionando de nuevo zonas de abundante vegetación.

El dispositivo de búsqueda y localización fue activado el viernes en el mismo instante que se tuvo constancia de su desaparición y se interpuso la correspondiente denuncia, indicó la Guardia Civil.

Uso de drones y medios especializados

Asimismo, el domingo los efectivos trabajaron de forma coordinada con patrullas de seguridad ciudadana con el Equipo Pegaso, contando con el uso de los drones que rastrean desde el aire, y además de la colaboración de Policía Local de Aljaraque para dar con su paradero.

Este lunes el dispositivo contó también con agentes de Seguridad Ciudadana, del Equipo Pegaso, Servicio Aéreo, Servicio Marítimo y Servicio Cinológico, así como también contó con agentes de Policía Local de Aljaraque y voluntarios.

Por su parte, la Policía Local del municipio onubense comunicó a través de sus cuentas en redes sociales que Manuel Valle tiene 79 años, mide 1,65 metros, aproximadamente, y vestía chaqueta oscura y vaqueros azules.

Preocupación de la familia

El hermano del desaparecido indicó a los medios este martes que Manuel "por las mañanas estaba bien, lúcido, perfecto, pero por las tardes, tenía ciertas cosillas raras" y "se venía al departamento de Urbanismo porque decía que tenía un coche en Gibraleón, y se iba otra vez para su casa" pero que "nunca había desaparecido".

Asimismo, señaló que "la preocupación va en aumento" porque no saben "lo que ha podido ocurrir" y la "incertidumbre" con la que la familia está abordando esta desaparición, y agradeció el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Local de Aljaraque, que trabajan en su búsqueda desde el primero momento, así como la del Ayuntamiento de Aljaraque y de los vecinos del término municipal de Aljaraque, amigos y voluntarios que están participando en la búsqueda.

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Además, se han realizado ya tres batidas que han contado con la participación de vecinos voluntarios y que han contado con entre 50 y 80 personas. Tanto la familia como el Ayuntamiento de Aljaraque han agradecido la respuesta vecinal al llamamiento para su búsqueda.