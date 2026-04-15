Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años

La Junta de Andalucía ampliará hasta los 26 años la edad máxima de los hijos menores de las familias numerosas para mantener las ventajas. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto para regular las familias mono parentales que incluye la ampliación de la edad para mantener este carné, que se vinculará además a la edad del hijo menor y no a la del mayor como se hacía hasta ahora.

Hasta ahora, cuando el hijo mayor de las familias numerosas cumplía 21 años, estas debían solicitar la renovación hasta que el siguiente cumpliera 21. Este cambio hará que cuando haya que renovar o expedir el carné, la vigencia estará establecida hasta que el hijo pequeño alcance los 26 años. "Es una simplificación administrativa en toda regla, hay eliminación de burocracia para las familias y para la propia administración", ha explicado la consejera de Familia Loles López.

El nuevo decreto de reconocimiento de las familias monoparentales, que será una realidad en 2027, incorpora la modificación de los artículos 10 y 14 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, que regula la familia numerosa. El objetivo, según ha detallado la Junta de Andalucía es adaptarlo la normativa autonómica "a la realidad social de la juventud andaluza y en aras de una mayor simplificación administrativa".

Requisitos para la ampliación

"Se ha constatado que la edad de permanencia de los hijos e hijas en el hogar familiar se ha dilatado como consecuencia de la duración de los estudios y del tiempo necesario para que las personas jóvenes puedan contar con independencia económica para conformar un proyecto de vida propio e independiente al de sus padres y madres", ha explicado la Junta. Esta situación les ha llevado a ampliar la edad.

Si bien la Junta ampliará hasta los 26 del hijo menor la vigencia del carné, la norma puntualiza que el joven debe reunir "los requisitos para el mantenimiento del derecho a ostentar la condición de familia numerosa previstos". Esto supone que, pasados los 21, el título se mantiene solo "cuando cursen estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo".

El carné de familia numerosa supone múltiples ventajas y ayudas, desde la reducción de las tasas universitarias hasta descuentos en los distintos medios de transporte. Por ello, la norma también incluye la creación de un plan anual para poder controlar el uso de estas tarjetas y evitar que se produzcan fraudes en la utilización de estas tarjetas. Así, la Consejería comprobará los requisitos de obtención y mantenimiento del título.

Pese a este anuncio, el decreto no será una realidad hasta pasados seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), cuya fecha no ha sido anunciada hasta el momento. De esta forma, la norma no estará vigente hasta, como mínimo, finales de este año 2026.