Los 330.000 hogares monoparentales de Andalucía tendrán nuevas ayudas y beneficicios desde finales de 2026

Los hogares monoparentales tendrán su propia línea de ayudas y beneficios como ocurre con las familias numerosas. Después de años sin reconocimientos, el Ejecutivo de la Junta de Andalucía ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles el reconocimiento de los hogares en los que un único progenitor tiene ascendentes a su cargo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Andalucía hay 329.100, lo que supone el 10,1% de los hogares. Además, según señala la Consejería Inclusión, Familia e Igualdad, la mayoría de estos hogares están liderados por mujeres, el 84,4% del total. La situación económica o la conciliación familiar son algunos de los principales problemas a los que se enfrentan estas familias cada día.

Con este nuevo decreto, el Gobierno autonómico busca proteger estos hogares, más expuestos a la pobreza y exclusión social, según explicó el INE en 2024. Así, la Junta de Andalucía asegura en la exposición de motivos de este nuevo decreto que las familias monoparentales constituyen un "grupo social que requiere una atención especial y diferenciada en las políticas sociales de familias" autonómica.

¿Quiénes conforman un hogar monoparental?

El texto define la familia monoparental como un hogar en el que reside un adulto con uno o varios descendientes "vinculados por filiación, adopción, tutela, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar que dependan económicamente de él". También incluye a las familias en las que uno de los progenitores tenga la custodia exclusiva y no reciba una pensión, víctimas de violencia de género o por ausencia temporal forzada.

Serán consideradas familias monoparentales especiales aquellas en las que haya dos o más descendientes, cuando los ingresos no superen en cómputo anual el 200% del IPREM, cuando el progenitor o uno de los descendientes tenga una discapacidad superior al 33% y cuando la cabeza de familia sea víctima de violencia de género. El resto de solicitantes obtendrán el reconocimiento de familia monoparental general.

La puesta en marcha de esta medida permitirá al Gobierno andaluz regular los beneficios y las ayudas correspondientes a las familias que hayan sido reconocidas, aunque por el momento no se ha anunciado ninguna ventaja concreta. Además, la Junta tendrá que regular las condiciones de acceso a estas ventajas.

La entrada en vigor de esta norma será oficial pasados los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por lo que no llegará hasta finales de este año, ya que deben trabajar en esta herramienta con la Agencia Digital de Andalucía (ADA). Además, según ha explicado la consejera del ramo, Loles López, la administración tendrá tres meses para resolver este trámite y si no se aprueba, se aplicará el silencio positivo.