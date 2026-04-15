Rubén del Campo (Aemet) avisa: "Tendremos temperaturas de junio" con calor fuerte en Sevilla y Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado un panorama de tiempo estable, seco y con un notable ascenso de las temperaturas en buena parte de España durante los próximos días, un episodio que se dejará sentir con intensidad en Andalucía. Según ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, los valores serán "claramente superiores a los normales para la época del año", hasta el punto de que en algunas zonas el ambiente será "más propio del mes de junio que de abril".

El portavoz ha señalado que las lluvias serán en general escasas y quedarán acotadas principalmente a Galicia, el Cantábrico y algunos chaparrones aislados en zonas de montaña, por lo que en Andalucía el protagonismo recaerá en el repunte en los termómetros. A partir de este jueves, la subida irá a más y se prolongará durante el viernes y el fin de semana, con máximas y mínimas cada vez más altas.

Andalucía, entre las zonas más calurosas desde este jueves

Dentro de este episodio, Andalucía aparece como una de las comunidades donde más se dejará notar el ascenso. Este jueves, Sevilla probablemente superará ya los 30 grados, dentro de un contexto en el que se hablará de temperaturas "entre 5 y 10 grados superiores a las habituales para estas fechas" en buena parte del interior peninsular. La jornada será, además, muy estable, con apenas lluvias salvo "cuatro gotas en puntos aislados de Galicia por la mañana".

La situación irá incluso a más el viernes, cuando Aemet apunta a un nuevo ascenso térmico. En ese momento, Sevilla podría superar los 32 grados, mientras que Huelva rondará también los 30 grados, en línea con otras ciudades del oeste y sur peninsular. Además, las mínimas nocturnas serán también altas para abril, con valores de 12 a 14 grados en amplias zonas del sur peninsular, incluida Andalucía.

Sevilla y Huelva, foco del ascenso en Andalucía

Rubén del Campo pone el foco especialmente en Sevilla, a la que menciona en varias ocasiones como uno de los puntos donde más se notará este episodio casi veraniego. La capital andaluza encadenará varios días con registros impropios de abril: más de 30 grados el jueves, hasta 32 grados el viernes y de nuevo más de 30 grados durante el fin de semana. "Sevilla podría volver a superar los 30 grados", resume el portavoz al referirse a los días centrales del episodio.

Junto a Sevilla, la otra ciudad andaluza citada expresamente por Aemet es Huelva, que el viernes se moverá igualmente en torno a los 30 grados. En conjunto, el escenario para Andalucía será el de un tiempo muy estable, con cielos poco nubosos en general y un ambiente cada vez más cálido, sin precipitaciones relevantes en el horizonte a corto plazo.

Andalucía encara un fin de semana de sabor veraniego

De cara al fin de semana, la previsión mantiene la misma línea general. Aunque podrían aparecer algunas precipitaciones débiles en el Cantábrico y chaparrones aislados en zonas de montaña del nordeste peninsular, en Andalucía seguirá dominando la estabilidad atmosférica. Las temperaturas se mantendrán muy elevadas para la época, con valores diurnos entre 5 y 10 grados por encima de lo normal y con posibilidad de volver a superar los 30 grados en Sevilla.

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Aemet admite que todavía hay algo más de incertidumbre a partir de comienzos de la próxima semana, pero no descarta que este tiempo estable y anormalmente cálido para abril continúe durante los primeros días. De confirmarse, Andalucía seguiría instalada en un ambiente que, en palabras del portavoz, será "más propio de junio que de abril".