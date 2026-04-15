Cómo votar por correo en las elecciones andaluzas 2026: plazos, requisitos y pasos clave

Los ciudadanos ya pueden solicitar el voto por correo para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026, una opción cada vez más utilizada que permite participar en los comicios sin acudir presencialmente al colegio electoral.

A continuación, desde El Correo de Andalucía resolvemos todas las dudas sobre quién puede solicitarlo, cómo hacerlo y cuáles son los plazos clave para no perder el derecho al voto.

Quién puede solicitar el voto por correo

El voto por correo está disponible para:

Electores residentes en España

Electores residentes en el extranjero que se encuentren temporalmente en España y tengan derecho a voto en estas elecciones

Sin embargo, no pueden solicitarlo:

Los residentes en España que estén temporalmente en el extranjero

Los residentes en el extranjero que lo soliciten desde su país de residencia

Un dato muy importante a tener en cuenta: una vez aceptada la solicitud, no se podrá votar presencialmente el día de las elecciones.

Cómo solicitar el voto por correo

Existen dos formas de solicitar el voto por correo:

Solicitud online

Se puede tramitar a través de la web de Correos, sin necesidad de acudir a una oficina.

Para ello es necesario:

Disponer de DNI electrónico o certificado digital válido

Completar los datos requeridos

Firmar electrónicamente la solicitud

Descargar el justificante

Un vez hecha, la solicitud será enviada a la Oficina del Censo Electoral, que debe aprobarla para continuar el proceso.

Solicitud presencial en Correos

También puede realizarse en cualquier oficina postal:

Debe hacerse personalmente , salvo enfermedad o discapacidad acreditada

, salvo enfermedad o discapacidad acreditada Hay que presentar DNI, pasaporte o carnet de conducir original

Correos ofrece la opción de cita previa para evitar esperas

Fechas clave para votar por correo

Estos son los plazos que debes tener en cuenta:

Hasta el 7 de mayo de 2026 : fecha límite para solicitar el voto por correo

: fecha límite para solicitar el voto por correo A partir del 27 de abril : envío de la documentación por parte de la Oficina del Censo Electoral

: envío de la documentación por parte de la Oficina del Censo Electoral Hasta el 13 de mayo de 2026: plazo para depositar el voto en Correos

Cómo se vota una vez recibida la documentación

Tras aprobarse la solicitud, el elector recibirá en la dirección indicada (no tiene que ser la habitual) toda la documentación necesaria.

Para votar:

Completa la papeleta Introduce el voto en el sobre correspondiente Entrégalo en una oficina de Correos dentro del plazo

¿Quién puede entregar el voto en Correos?

Para estas elecciones, Correos recomienda que el voto sea entregado por el propio elector.

Si no es posible, otra persona puede hacerlo en su nombre, siempre que presente:

Autorización firmada

Fotocopia del documento de identidad del elector

Documento identificativo del representante

Correos facilita un modelo de autorización para simplificar este trámite.

Un trámite clave para votar sin desplazamientos

El voto por correo es una alternativa eficaz para quienes no puedan acudir a su colegio electoral el 17 de mayo. Eso sí, es fundamental respetar los plazos y completar correctamente la solicitud para garantizar que el voto llegue a tiempo.