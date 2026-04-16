Aluvión de críticas por el discurso sobre la eutanasia de un youtuber ultra en Algeciras: "Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría toreado sus dolores"

Lo que debía ser una presentación de los carteles de la Feria Taurina de Algeciras 2026, la primera del nuevo empresario que gestiona el coso de Las Palomas, Euro Tauro Luján, acabó convertido en un escaparate de insultos, consignas ultras y ataques contra derechos fundamentales. El escenario fue el Centro de Interpretación Paco de Lucía el pasado martes. El protagonista: el youtuber Antonini de Jiménez, invitado al acto por el empresario Enrique Luján, que aprovechó la invitación para lanzar una soflama contra el Gobierno, la Constitución, el aborto, la educación pública y hasta la eutanasia, dejando una de las frases más brutales y ofensivas de la noche al referirse a Noelia Castillo, la joven que accedió a la eutanasia el pasado 26 de marzo: "Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría toreado sus dolores". No hubo aplausos en el momento que pronunció esas palabras, pero sí al final incluso algunos vítores (como se puede ver en el vídeo de la televisión municipal Onda Algeciras).

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, fue interpelado en un pasaje del discurso y agradeció el gesto esperando a pie de escalerilla a De Jiménez, al que brindó un apretón de manos. En pie, varios concejales del PP del Consistorio. El youtuber se refirió a la baja de militancia del PP del veterano regidor algecireño por la denuncia ante el Supremo del PSOE (que posteriormente fue archivada).

Lo de Noelia fue un exabrupto aislado. Durante su intervención, el creador de contenido ultra -que en su perfil de Instagram acumula más de medio millón de seguidores con encendidas defensas de Donald Trump e Israel- llegó a afirmar que "un torero nunca mataría a una persona, como sí lo hacen 105.000 antitaurinas cada año con sus bebés no nacidos en clínicas abortivas".

"Un torero nunca mataría a una persona, como sí lo hacen 105.000 antitaurinas cada año con sus bebés no nacidos en clínicas abortivas" Antonini de Jiménez — Youtuber ultra

Cargó contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como enemigos de la tauromaquia; se burló de la Constitución Española; defendió que España "la hicieron, la hacen y la harán los empresarios, no la Constitución"; y hasta fantaseó con imponer una asignatura llamada Toreo y Libertad, obligar a los jóvenes a ir a una corrida para sacarse el bachillerato y cerrar "ipso facto" el Ministerio de Educación.

Según el empresario Enrique Luján, De Jiménez -nacido en Marchena y dueño de un tono de voz peculiar- era antitaurino "hasta que en un viaje a Camboya descubrió que le gustaba el toro". No se conoce que el arte de la lidia se prodigue en el país asiático.

La intervención, más propia de un mitin de extrema derecha que de un acto vinculado a la Feria Real, ha desatado un aluvión de críticas políticas e institucionales. Uno de los momentos que más indignación ha provocado fue el uso de la muerte de Noelia Castillo como argumento para exaltar la tauromaquia. "SHubiera conocido otra forma de entender sus dolores. Los hubiera toreado. Y eso le hubiera dado una salida a acabar trágicamente con su vida”, afirmó desde el escenario.

El PSOE denuncia un "mitin ultra" en un acto institucional

El Grupo Municipal Socialista ha reaccionado con dureza y ha registrado una queja formal en el Ayuntamiento al considerar que lo ocurrido supuso una "vulneración de los principios democráticos y de igualdad" en un acto institucional.

La portavoz socialista, Rocío Arrabal, ha calificado la escena de "bochornoso espectáculo" y de episodio "absolutamente intolerable y reprobable", denunciando que se aprovechara un evento festivo y público para dar altavoz a un "discurso incendiario, ofensivo y anticonstitucional, más propio de un mitin de ultraderecha que de un acto institucional".

En su denuncia, el PSOE subraya que el youtuber profirió insultos y descalificaciones contra el presidente del Gobierno, las instituciones democráticas, las mujeres feministas, los antitaurinos, los funcionarios y las personas desempleadas, además de trivializar sobre la eutanasia de Noelia Castillo para atacar la ley de muerte digna. Los socialistas reclaman además una retractación pública del alcalde, José Ignacio Landaluce, y de la delegada de Feria y Fiestas.

La vicesecretaria general del partido, María Márquez, también ha aludido en redes a esta polémica: "Algeciras nada tiene que ver con la caspa de quién la representa. ¡Qué vergüenza que el alcalde no haya salido a condenar este discurso! ¡Qué vergüenza que Moreno Bonilla mantenga en el cargo al alcalde de Algeciras!"

El empresario admite la contratación y se desvincula del discurso

Tras la oleada de críticas, la empresa Euro Tauro Luján S.L. ha emitido un comunicado en el que reconoce que el acuerdo con Antonini de Jiménez fue formalizado directamente por la organización del evento. No obstante, intenta marcar distancias con el contenido de la intervención, y en conversación con El Correo de Andalucía, el empresario asegura que las declaraciones "no han sido elaboradas ni dirigidas" por la empresa. "Yo contextualizo el discurso en la libertad de expresión, ni sé cuál era el cartel del pintor Juan Sierra, ni sé lo que iba a decir Antonini, lo llamamos como broche del acto por su defensa de la tauromaquia", explica a este medio Luján, que se queja de que este discurso "sacado de contexto, con pasajes que se han malinterpretado", haya empañado la apuesta por el coso algecireño y por un cartel de grandes figuras.

"Yo contextualizo el discurso en la libertad de expresión, ni sé cuál era el cartel del pintor Juan Sierra, ni sé lo que iba a decir Antonini, lo llamamos como broche del acto por su defensa de la tauromaquia", Enrique Luján — Empresario de la Plaza de Toros de Algeciras

El empresario reconoce que al término del acto, en el cóctel posterior, no hizo alusiones al discurso a De Jiménez y que lejos de reproches muchos de los invitados le felicitaron como empresario por haber apostado por una presentación "con este nivel y despligue". "Entiendo que haya quien le haya gustado y quien no, pero yo entendí el discurso como una metáfora del toro con la vida, que no es fácil", subraya. Según Liuj

El empresario insiste además en que la organización, planificación, coordinación y ejecución del acto fue responsabilidad exclusiva de Euro Tauro Luján S.L. y que todos los costes fueron asumidos por el empresario, negando así que el Ayuntamiento financiara el evento. Según esta versión, la única colaboración municipal fue la cesión del espacio. A preguntas de este medio, el Ayuntamiento se desvincula por completo del acto de la presentación y limita su participación

Una presentación taurina convertida en trinchera ideológica

La polémica no se limita al contenido del discurso, sino también al contexto en que se produjo. El acto contó con presencia institucional, del alcalde, varios ediles y el secretario general de Interior de la Consejería de Sanidad y Presidencia, David Gil -que tomó la palabra después del youtuber- y terminó con el alcalde felicitando al interviniente después de que este le dedicara palabras de apoyo personal y político. Mientras tanto, los representantes del PSOE abandonaron la sala, como han confirmado fuentes socialistas a este medio.

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La frase sobre Noelia Castillo ha sido el detonante más visible de una indignación que sigue creciendo. "Llevo todo el día atendiendo a medios", aseguraba Luján.