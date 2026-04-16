La Asociación contra el Cáncer exige que Andalucía reduzca tiempos de espera en las pruebas diagnósticas y refuerce las unidades de mama tras los fallos del cribado

Los fallos en el cribado de cáncer de mama han marcado la gestión sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno y provocaron su mayor crisis en ocho años que incluyó la destitución de su consejera. Fue la asociación Amama quien lideró la reivindicación y la denuncia pública por los efectos de estos retrasos en el diagnóstico lo que provocó un desencuentro con el ejecutivo del PP andaluz que sigue sin resolverse casi seis meses después. En este escenario, la Consejería de Sanidad trató de implicar en la búsqueda de una salida a la crisis a la Asociación Española contra el Cáncer, la entidad más representativa a nivel nacional. Ahora, esta entidad que sí forma parte de la mesa de seguimiento, ha marcado sus prioriodades a todos los partidos políticos para esta campaña y ha pedido que se realice una revisión en profundida el modelo para acabar con los tiempos de espera y para evitar que se puedan repetir situaciones como las vividas durante estos últimos meses.

En un documento remitido a todos los partidos políticos, la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto el acento en la urgencia de "reducir los tiempos de espera en los procesos oncológicos" en Andalucía y especialmente en los programas de detección y diagnóstico. "Necesitamos que todas las personas con sospecha de cáncer tengan garantizado un acceso rápido a las pruebas necesarias en su caso para confirmar el diagnóstico y todo el proceso oncológico según los tiempos recomendados en la Estrategia en cancer del Sistema Nacional de Salud” explicaba Magdalena Cantero, presidenta autonómica de la Asociación en Andalucía", explica Magdalena Cantero, presidenta autonómica de la asociación, quien señala que debe ser una "prioridad" en la próxima legislatura.

En Andalucía, según los datos de la asociación, se diagnostican más de 46.5000 nuevos casos de cáncer cada año y fallecen 21.500 personas. Para reducir esta cifra es fundamental una detección y tratamiento precoz y sin demoras especialmente en los casos sospechosos, un compromiso que debe incluirse, según la AECC, en la Estrategia contra el cáncer en Andalucía cuya renovación está pendiente desde 2023. Aunque la exigencia afecta a todos los tipos de cáncer, la asociación subraya específicamente la situación del cáncer de mama y las mujeres que se han visto afectadas por los retrasos en el diagnóstico: "Es importante que se dé respuesta a las mujeres afectadas por el fallo en el programa de cribados de cáncer de mama y en la transparencia para que no impacte en la credibilidad de una prueba que podría aumentar la supervivencia.

Exigencias de la Asociación Española contra el cáncer

De forma específica la Asociación Española contra el cáncer fija cinco reivindicaciones específicas que pone encima de la mesa de todos los partidos políticos para que se sitúen entre las prioridades de la agenda de gestión sanitaria para la próxima legislatura.

Concretamente, la AECC reclama un refuerzo en las unidades de mama de todos los centros hospitalarios andaluces y una mejora de todos los protocolos necesarios con el objetivo de que "no se vuelvan a repetir los fallos". Del mismo modo, se reclama ua mejora del programa de cribado colorrectal y que antes de 2029 se haya cubierto de forma plena el cribado del cáncer de cérvix. En relación con el virus del papiloma se reclama que la vacuna esté disponible también para los varones adolescentes.

Para facilitar el trabajo de seguimiento y evaluación de todos los objetivos marcados, la AECC pide que las asociaciones estén presentes en todas las comisiones de los programas de cribado para tener acceso a todos los datos, problemas y medidas que se vayan adoptando.