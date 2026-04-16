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Las elevadas listas de espera sanitarias agitan la campaña andaluza a un mes del 17-M

PSOE, Por Andalucía y Adelante arremeten contra el Gobierno andaluz ante el liderazgo continuado de Andalucía en las listas de espera a nivel nacional mientras que el PP defiende que los datos reflejan una mejoría

Intervención quirúrgica en Andalucía

Intervención quirúrgica en Andalucía / EUROPA PRESS/JUNTA / Europa Press

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

La última encuesta del Centra (promovida por la propia Junta de Andalucía) sitúa la sanidad como el problema que más preocupa a los andaluces y que más les afecta personal. Es una tendencia que se repite desde hace meses en la comunidad autónoma. La preocupación por la gestión sanitaria ha desplazado a otras tradicionalmente prioritarias como el desempleo o la situación económica. Si a esto se añade que a este ámbito se circunscribe la mayor crisis que ha tenido que afrontar el Gobierno de Juanma Moreno, por los fallos en los cribados, el resultado es que todas las formaciones que ejercen en estos momentos de oposición han fijado como objetivo que el 17 mayo se convierta en un referéndum sobre la sanidad. Es el principal factor de movilización con el que cuentan especialmente las formaciones de izquierda, junto con la vivienda.

La publicación de las listas de espera sanitarias en toda España, con datos a 31 de diciembre, han supuesto un nuevo hito en esta estrategia que tuvo como hito más destacado la convocatoria realizada por las mareas blancas en toda Andalucía el pasado domingo. Los datos reflejan que Andalucía sigue a la cabeza de España en los tiempos de demora de las intervenciones quirúrgicas o de las consultas con especialistas y que hay un estancamiento en los últimos meses pese a los planes de choque que se han puesto en marcha. PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía ha tomado estos resultados como referencia para arremeter contra la gestión a un mes de las elecciones.

"Esta escalada es el resultado de un gobierno fallido que recorta y privatiza. Estas demoras son insoportables y perjudican a la salud", explicó la candidata socialista, María Jesús Montero, quien subrayó que su compromiso es realizar 18.000 contrataciones y un incremento del presupuesto de 3.000 millones de euros más.

En esta misma línea, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha calificado de "devastadores" los datos de las listas de espera a 31 de diciembre de 2025 tanto para una operación como para una consulta con el especialista en Andalucía. "Moreno tendría que estar escondido de vergüenza por estos datos", afirmó el también coordinador general de IU.

Por su parte, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, criticó que no "haya cambiado nada" en los últimos años en la sanidad andaluz: "El PP no quiere cambiar nada. Premia a los que privatizan la sanidad pública, a los que dedican dinero a los toros, en vez de a las listas de espera".

El PP defiende que hay mejoría

El Gobierno del PP andaluz asume desde hace meses el problema de la sanidad aunque al mismo tiempo defiende que todas las medidas implementadas durante los últimos años, como el plan de choque de 2023, han conseguido atenuar las demoras y mejorar los datos, incluso por encima de otras comunidades autónomas.

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Este es precisamente el análisis realizado por el consejero de Sanidad y candidato del PP por Cádiz, Antonio Sanz: "Han salido de las listas de espera medio millón de andaluces que Montero metió en un cajón cuando era consejera de Sanidad. "Ahora se espera menos para una cita con el especialista y se operan más personas pese a que siguen entrando pacientes cada vez de manera mucho más potente", destacó.

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