El plan de ayudas tras las inundaciones llevará a la Junta de Andalucía a incumplir el límite de gasto por segundo año y cerrará 2026 con déficit

El pasado mes de febrero, tras semanas de inundaciones, la Junta de Andalucía aprobó su Plan Actúa, un paquete de inversiones, ayudas y rebajas fiscales para paliar los daños por el temporal valorados en 1.780 millones de euros de los cuales casi 1.500 millones se han movilizado ya. Los fondos se están obteniendo a través de modificaciones presupuestarias, el uso del superávit de los últimos ejercicios o incluso de la reutilización del canon del agua. Toda esta estrategia tendrá también un efecto en la estabilidad y el saneamiento económico del área de Hacienda que afrontará dos ejercicios consecutivos rebasando el techo de gasto y que podrá llegar a alcanzar un 0,3% de déficit en 2026.

Son las conclusiones del último informe de la Autoridad Independiente del Régimen Fiscal (Airef), el mayor organismo independiente estatal, que advierte a la Junta de Andalucía de que tendrá que adoptar medidas en materia de ingresos y de gastos para "corregir las desviaciones" antes de que finalice el año. El escenario, además, puede empeorar en los próximos meses según este informe debido a la situación de incertidumbre económica derivada de las consecuencias de la guerra de Irán.

Andalucía cerró los ejercicios 2024 y 2025 con superávit, un margen de más de 1.500 millones de euros que se está empleando de forma parcial en el plan de recuperación tras las inundaciones. Sin embargo, el escenario va a cambiar sensiblemente en este año 2026. "La comunidad corrige a la baja sus ingresos e incorpora gastos extraordinarios derivados de las inundaciones por lo que prevé un déficit del 0,3%", recoge el informe.

Esta posibilidad, ahora mismo, no está contemplada en el marco de estabilidad planteado por el Gobierno central precisamente debido a que el PP votó en contra en el Congreso cuando lo planteó el Ministerio de Hacienda en el Congreso, un rechazo que la Junta de Andalucía respaldó debido a su situación de saneamiento que le permitía diseñar las cuentas del ejercicio con equilibrio. Sin embargo, las circunstancias extraordinarias sobrevenidas han desviado las previsiones y han situado un escenario de déficit al cierre del ejercicio. De hecho, la propia Airef apunta que de no ser por los gastos por las inundaciones la previsión sería de volver a lograr superávit.

Todo esto además incorporando un factor de incertidumbre. Según señala la Airef la Junta de Andalucía ha contemplado en sus previsiones que pueda llegar a recuperar buena parte del dinero a través de una compensación de 1.000 millones de euros por parte de la Administración estatal que de momento no figura en ningún documento de compromisos del Ejecutivo. "Existe una elevada incertidumbre sobre la ejecución final y el perfil temporal de la ejecución de estas actuaciones", subraya el informe.

Incumplimiento de la regla de gasto

A este déficit se añade un factor que analiza la Airef. El incremento de los compromisos presupuestarios para ejecutar el plan de inversiones y ayudas por las inundaciones unido a la previsión de incremento en gastos de personal (en los últimos meses se han alcanzado acuerdo en materia de aumento de plantilla y mejoras salariales) supondrá también que por segundo año consecutivo el Gobierno autonómico cierre el ejercicio superando el límite de crecimiento de gasto previsto.

"A partir de los datos conocidos sobre el cierre de 2025 y la actual información disponible sobre 2026 la Airef estima que el gasto computable en Andalucía habrá aumentado en 2025 por encima del 6% y crecerá un 5% en 2026, incumpliendo la regla de gasto en ambos años al superar los límites vigentes del 3,2% y 3,5%", recoge el informe de la Airef difundido este pasado miércoles.

Aumento de la deuda

Además del rechazo a la flexibilidad de la senda de déficit, la Junta de Andalucía ha liderado durante los últimos meses otra negativa al Ministerio de Hacienda. El Gobierno de Juanma Moreno ha mantenido en todo momento su 'no' a la quita de deuda alegando la situación de saneamiento de las arcas autonómicas. Las inundaciones de principios de este año no implicaron un cambio de posición al respecto.

El informe de la Airef publicado este mes de abril advierte de que las previsiones en materia de deuda también se han visto alteradas: "El endeudamiento se situará al cierre de 2026 en torno a un 17,6% del PIB, un nivel superior a lo previsto". Esto se debe, principalmente, a que uno de los usos previstos del superávit (que se va a reinvertir en las ayudas frente a las inundaciones) era precisamente la reducción de la deuda.