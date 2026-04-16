Nadie tarda tanto como un andaluz para operarse: las listas de espera del SAS se estancan y la demora media se mantiene en seis meses

Nadie en España espera tantos días para entrar en un quirófano como un andaluz. De media, los pacientes que quieren operarse a través del Servicio Andaluz de Salud deben esperar seis meses (173 días), solo tres días menos que la cifra registrada en 2024. Estos datos, referentes al ejercicio de 2025, apuntan a un estancamiento en las listas de espera del SAS respecto al año anterior y vuelven a situar a Andalucía a la cola en la gestión de la asistencia médica.

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a hacer público el informe semestral donde desglosa las listas de espera quirúrgicas y las consultas en todas las comunidades autónomas. En una vista panorámica, el escenario apenas muestra cambios con respecto al año anterior y el volumen de las listas ha crecido ligeramente rozando las 200.000 personas (199.950), 5.791 personas más que en 2024.

El tiempo de espera es una de las principales preocupaciones de los andaluces. Un año más fue la comunidad que más pacientes aglutinó en las listas que superan los seis meses, el plazo de tiempo permitido por la ley. En total, el 32,16% de los andaluces en una lista de espera quirúrgica sorepasaron el umbral legal y la situación fue prácticamente similar a la de 2024: solo bajó un 1,2%, según los datos del Ministerio.

En una comparativa con otras comunidades autónomas, Cataluña muestró un escenario similar al andaluz: el 31,9% de los catalanes en lista de espera también superaron el plazo legal. Sin embargo, en el País Vasco este porcentaje cayó en picado al 2,2% y en Madrid apenas llegó al 0,8%. El resto de comunidades del país se mantuvieron por debajo del 27% de pacientes en más de seis meses de espera.

Cabe recordar que el contenido de este informe se elavora a partir de la información suministrada en origen por cada comunidad, por lo que los datos no son del propio Ministerio de Sanidad, sino que este órgano es el responsable de agregar las cifras de cada territorio en un único documento.

La demora de Andalucía frente a otras comunidades

Con relación a la demora en las listas quirúrgicas, Andalucía volvió a esperar más que un catalán (142 días) y el triple que un madriñelo (50 días) o un vasco (64 días). Los extremeños, los aragoneses o los cántabros también superaron el umbral de los 100 días, aunque se mantuvieron significativamente por debajo que lo andaluces en el ranking.

Por especialidad, la lista de espera quirúrgica más larga de España fue la de cirugía plástica en Andalucía. De media, los pacientes aguardaron un año y cinco meses para ser intervenidos (525 días). A nivel general, también fue la especialidad que más demora implicó para el resto de comunidades, siendo Aragón la segunda más saturada, con 323 días de espera.

Para una intervención ginecológica, como una histerectomía o la extirpación de quistes ováricos, las mujeres esperaron de media en Andalucía 175 días, siendo la comunidad con mayor demora en España durante 2025. Las vascas esperaron solo 38 días, las catalanas 122 días y las valencianas 73.