Nuevo varapalo a Mareas Blancas: no podrán mostrar el documental 'Salud no responde' en Pino Montano ni Bellavista

Mareas Blancas no pondrá exponer su documental, Salud no responde, en Pino Montano ni en Bellavista ni en ningún espacio público de Sevilla. El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y la Alcaldía de Sevilla han remitido sendas resoluciones a la asociación para impedir que se pueda mostrar este reportaje audiovisual en el que el movimiento social denuncia la situación de la sanidad pública en la comunidad autónoma por la cercanía de las elecciones.

El Ayuntamiento ha tomado esta decisión, según señala el escrito remitido a las Mareas, tras el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Sevilla del pasado 7 de abril. En el documento, la Junta Electoral declara que la proyección "vulnera lo previsto en el artículo 50.2 de la LOREG" por lo que no se puede reproducir. En concreto, sostiene que realiza una "crítica a la sanidad cuya gestión realiza un adversario político".

Con el objetivo de que los poderes públicos respeten "el deber de neutralidad política" que obliga este momento de precampaña en el que nos encontramos, la Junta Electoral prohibió su reproducción. Esta situación se ha dado en localidades como Mairena del Aljarafe, Priego, Dúrcal, Cuevas del Almanzora y Los Gallardos, después de que representantes políticos del PP denunciaran su exposición.

"Una maniobra del PP"

La Asociación de Vecinos La Unidad del barrio de Bellavista había solicitado el uso del salón de actos del Centro Cívico Bellavista para la reproducción del documental este mismo jueves, sin embargo, la decisión del Ayuntamiento ha impedido la actividad. "Consideramos fuera de lugar el papel prohibitivo que desempeña el Ayuntamiento en estas prohibiciones", denuncian para señalar que "no es competencia suya" establecer las normas electorales.

"Estamos claramente ante una maniobra impulsada por el PP para que desde algunas Juntas Electorales de Zona se prohíban unos documentales que llevan meses exponiéndose y que vienen a exponer la situación de deterioro de la sanidad pública andaluza", sostienen desde Marea Blanca. Los representantes de la asociación sostienen que la muestra de este reportaje, "parece que les molesta".

En el movimiento social sostienen que se trata de "un atentado contra la libertad de expresión y de reunión establecidas en la Constitución". Así, han pedido a "todos los partidos democráticos" que antepongan ante la Junta Electoral Central o el resto de instituciones pertinentes "una denuncia global ante esta estrategia global de censura y prohibición" que, en su opinión, "atenta contra la propia Constitución".

La plataforma de las Mareas Blancas, que vienen de conseguir el inicio de la tramitación de su Iniciativa Legislativa Popular con un respaldo amplio del Parlamento, ha desplegado su estrategia para que sus reivindicaciones se sitúen en el centro de la campaña. El domingo 12 de abril convocaron una manifestación en la que participaron miles de personas en todas las provincias para defender la sanidad pública.