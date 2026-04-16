Victoria Flores

Los trabajadores de Faisem reclaman condiciones laborales "digna".

Los sindicatos reclaman que haya una actualización del convenio colectivo que garantice la estabilidad laboral del personal. Además, exigen una reclasificación profesional y una equiparación salarial a otros trabajadores públicos que realizan funciones similares, pero que, sin embargo, son retribuidos de una manera distinta. Si estas reivindicaciones no son escuchadas por la Junta, se mantendrán las movilizaciones. Más información