100 euros por hora, el nuevo precio de los coches de caballos públicos para la Feria de Sevilla

El sonido de los cascos de los caballos es uno de los más habituales de las primeras horas de la tarde en el Real. Grandes, pequeños, con cascabeles o sin, con una, dos, tres o hasta cuatro animales... Los paseos en coche de caballos son una de las tradiciones de la Feria de Abril. Aunque la mayoría tienen un carácter privado, como el resto del año, el Ayuntamiento ofrece un servicio público.

Aquellos que quieran llegar al Real en coche de caballos, solo tendrán que coger un carruaje en alguna de las paradas oficiales, ubicadas en el Parque de María Luisa y junto a la Catedral de la capital hispalense. Además, también se podrá contratar este servicio en el mismo recinto de la Feria de Abril, en concreto, como cada año, la parada de coches estará ubicada junto a la Portada, en Antonio Bienvenida.

Las tarifas de contratación de este servicio, tanto fuera como dentro del recinto de la Feria, han aumentado cinco euros con respecto al año 2025. En concreto, el precio máximo permitido por el Ayuntamiento es de 100 euros por cada hora de servicio. Esta es una tarifa especial que el Consistorio sevillano prepara cada año para la semana de Feria, una de las de más usos de este servicio público.

Horarios en los que se puede pasear a caballo

Esta es una forma de disfrutar de un paseo en coche de caballo y ver la Feria de una forma distinta, aunque solo sea un rato. La tarifa mínima que ofrece el Ayuntamiento a los usuarios de este método de transporte es la correspondiente a una hora. Además, si este tiempo es superado por los clientes, se deberá abonar la parte alícuota por fracciones mínimas de quince minutos, como ha marcado el Consistorio.

En total, las licencias permitidas por parte de la Delegación de Fiestas Mayores para los carruajes han sido 1.224, entre los coches de caballos públicos y privados. Como es habitual, su horario en el Real estará restringido por motivos de seguridad y limpieza. Así, los carruajes podrán ser utilizados en las calles de la Feria de Abril entre las 12:00 y las 20:00, siempre que estén acreditados, fuera de este horario, no es posible circular.

El acceso de los coches de caballos públicos desde su ubicación en el Centro Municipal de Torrecuéllar al Real están regulados desde el Consistorio. En concreto, tendrán ramales de usos exclusivos hasta la Glorieta Avión Saeta. Además, aquellos carruajes que lleguen a la Portada desde el Centro de la ciudad deberán hacerlo, por la Avenida Virgen de Luján y Asunción y al Real, a través de Virgen de la Oliva.