Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Teletrabajo funcionariosPeatonalización DuqueCondena 'Manada de Écija'Morante de la PueblaCalor en la final de CopaCrónica del BetisLas notas del BetisPellegriniCrónica Toros en SevillaAyudas familias numerosas
instagramlinkedin

Hasta 440 euros la noche: los alquileres de habitaciones se disparan en Los Remedios y Triana por la Feria de Abril

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla alerta de la importancia de cumplir con la normativa vigente para evitar multas

Cuatro mujeres vestidas de flamenca pasean en un coche de caballo.

Cuatro mujeres vestidas de flamenca pasean en un coche de caballo. / María José López / Europa Press

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

El alquiler de habitaciones bate récords en Sevilla. La Feria deja un incremento exponencial de los precios de los alquileres temporales que en las zonas más cercanas al Real, como Los Remedios o Triana, alcanzan los 450 euros para una noche en una habitación matrimonial. Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla achacan esta situación a la alta demanda de alojamientos frente a la poca oferta en este punto de la ciudad.

Los anuncios en plataformas habituales y redes sociales se multiplican en los últimos días. En algunos casos, los anunciantes llegan a pedir 250 euros por habitaciones individuales dentro de una misma vivienda. Esta situación refleja un cambio de paradigma en el mercado del alquiler temporal. Como sostienen desde el Colegio de Administradores, los propietarios buscan sacarle mayor rentabilidad a la vivienda.

Ya no se alquilan los pisos o las casas al completo, sino que al separarlas en distintas ofertas, obtienen mayores beneficios. "De este modo, un mismo piso puede generar ingresos muy superiores a los habituales en el mercado residencial tradicional", explican desde el Colegio de Administradores, que también puntualizan que esta situación se multiplica en los distintos acontecimientos multitudinarios de la ciudad.

Responsabilidades legales

El problema de este tipo de alquileres, que denuncia la institución, es que se da "un mercado paralelo" que, "en muchos casos, no cumple con la normativa vigente". Ante esta situación, les recuerdan que "deben cumplir con las obligaciones fiscales y legales correspondientes". Así, están obligados a declarar los ingresos y a que las viviendas cumplan con las normativas vigentes en alquileres turísticos o de temporada.

Para poder poner a disposición de clientes las viviendas, los inmuebles deben tener las licencias correspondientes y los registros obligatorios. Además, tal como sostienen los administradores de fincas, deberán cumplir "con los requisitos de habitabilidad, seguridad y calidad exigidos por la legislación". De no darse este extremo, los propietarios se arriesgan a enfrentarse a sanciones económicas "importantes".

Noticias relacionadas y más

Al tratarse de alquileres de muy corta estancia, muchos de los inquilinos apenas estarán una noche en la vivienda, desde el Colegio subrayan la importancia de que estos cumplan las normas básicas de convivencia para evitar que esta rotación genere molestias en la comunidad. De hecho, recuerdan a los propietarios la importancia de "establecer limitaciones o condiciones específicas" en los estatutos de la comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
  2. Qué comer en la Feria de la Gamba de Punta Umbría: guía plato a plato más allá del marisco
  3. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 16 de abril de 2026
  4. Quién torea hoy en la Maestranza, jueves 16 de abril: horario, cartel y dónde ver a Morante por televisión
  5. La feria más antigua de Andalucía no es la de Sevilla ni la de Jerez: este pueblo celebra su edición 584 desde el jueves
  6. La Junta de Andalucía pacta con los funcionarios reforzar el teletrabajo desde mayo y aplicar el nuevo decreto en septiembre
  7. La pasarela de Los Remedios, el hotel de lujo y el Cubo de VERA Sevilla fijan en junio de 2027 su nueva fecha de inauguración oficial
  8. Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 16 de abril de 2026

Cuenta atrás para el regreso de El Último de la Fila casi 30 años después: estas son sus fechas clave

Cuenta atrás para el regreso de El Último de la Fila casi 30 años después: estas son sus fechas clave

Hasta 440 euros la noche: los alquileres de habitaciones se disparan en Los Remedios y Triana por la Feria de Abril

Hasta 440 euros la noche: los alquileres de habitaciones se disparan en Los Remedios y Triana por la Feria de Abril

La Junta de Andalucía pacta con los funcionarios reforzar el teletrabajo desde mayo y aplicar el nuevo decreto en septiembre

La Junta de Andalucía pacta con los funcionarios reforzar el teletrabajo desde mayo y aplicar el nuevo decreto en septiembre

Los centros de salud y hospitales de Andalucía tendrán por primera vez plazas de ópticos para reducir la lista de espera en Oftalmología

Los centros de salud y hospitales de Andalucía tendrán por primera vez plazas de ópticos para reducir la lista de espera en Oftalmología

Nuevo varapalo a Mareas Blancas: no podrán mostrar el documental 'Salud no responde' en Pino Montano ni Bellavista

Nuevo varapalo a Mareas Blancas: no podrán mostrar el documental 'Salud no responde' en Pino Montano ni Bellavista

La regularización de migrantes será "un cambio radical" para los niños residentes en Andalucía: "Podrán ir de excursión y realizar extraescolares"

La regularización de migrantes será "un cambio radical" para los niños residentes en Andalucía: "Podrán ir de excursión y realizar extraescolares"

Aluvión de críticas por el discurso sobre la eutanasia de un youtuber ultra en Algeciras: "Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría toreado sus dolores"

Aluvión de críticas por el discurso sobre la eutanasia de un youtuber ultra en Algeciras: "Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría toreado sus dolores"

Abascal aspira a repetir en Andalucía la negociación de Extremadura o Aragón: "Que el partido socialista azulón tenga que pactar con Vox"

Abascal aspira a repetir en Andalucía la negociación de Extremadura o Aragón: "Que el partido socialista azulón tenga que pactar con Vox"
Tracking Pixel Contents