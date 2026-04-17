Hasta 440 euros la noche: los alquileres de habitaciones se disparan en Los Remedios y Triana por la Feria de Abril

El alquiler de habitaciones bate récords en Sevilla. La Feria deja un incremento exponencial de los precios de los alquileres temporales que en las zonas más cercanas al Real, como Los Remedios o Triana, alcanzan los 450 euros para una noche en una habitación matrimonial. Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla achacan esta situación a la alta demanda de alojamientos frente a la poca oferta en este punto de la ciudad.

Los anuncios en plataformas habituales y redes sociales se multiplican en los últimos días. En algunos casos, los anunciantes llegan a pedir 250 euros por habitaciones individuales dentro de una misma vivienda. Esta situación refleja un cambio de paradigma en el mercado del alquiler temporal. Como sostienen desde el Colegio de Administradores, los propietarios buscan sacarle mayor rentabilidad a la vivienda.

Ya no se alquilan los pisos o las casas al completo, sino que al separarlas en distintas ofertas, obtienen mayores beneficios. "De este modo, un mismo piso puede generar ingresos muy superiores a los habituales en el mercado residencial tradicional", explican desde el Colegio de Administradores, que también puntualizan que esta situación se multiplica en los distintos acontecimientos multitudinarios de la ciudad.

Responsabilidades legales

El problema de este tipo de alquileres, que denuncia la institución, es que se da "un mercado paralelo" que, "en muchos casos, no cumple con la normativa vigente". Ante esta situación, les recuerdan que "deben cumplir con las obligaciones fiscales y legales correspondientes". Así, están obligados a declarar los ingresos y a que las viviendas cumplan con las normativas vigentes en alquileres turísticos o de temporada.

Para poder poner a disposición de clientes las viviendas, los inmuebles deben tener las licencias correspondientes y los registros obligatorios. Además, tal como sostienen los administradores de fincas, deberán cumplir "con los requisitos de habitabilidad, seguridad y calidad exigidos por la legislación". De no darse este extremo, los propietarios se arriesgan a enfrentarse a sanciones económicas "importantes".

Al tratarse de alquileres de muy corta estancia, muchos de los inquilinos apenas estarán una noche en la vivienda, desde el Colegio subrayan la importancia de que estos cumplan las normas básicas de convivencia para evitar que esta rotación genere molestias en la comunidad. De hecho, recuerdan a los propietarios la importancia de "establecer limitaciones o condiciones específicas" en los estatutos de la comunidad.