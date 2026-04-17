Cuenta atrás para el regreso de El Último de la Fila casi 30 años después: estas son sus fechas clave
El reencuentro de Manolo García y Quimi Portet arranca en Fuengirola y llegará a Sevilla el 27 de junio en una gira marcada por la emoción y la nostalgia
El próximo sábado 25 de abril, Marenostrum Fuengirola se prepara para vivir algo más que un concierto: el regreso de El Último de la Fila. Un reencuentro que, desde su anuncio, ha desatado una auténtica ola de emoción entre seguidores de todas las edades y ha colocado esta gira entre los hitos musicales del año.
Tras casi tres décadas sin compartir escenario bajo este nombre, Manolo García y Quimi Portet vuelven a unir fuerzas para recuperar esa conexión única con el público que convirtió a la banda en un referente. Sus directos siempre han sido mucho más que música: una mezcla sensibilidad y complicidad que ahora vuelve a cobrar vida.
El Último de la Fila marcó una época desde mediados de los 80, con un sonido inconfundible donde convivían el rock, el pop y matices flamencos. Canciones que han resistido el paso del tiempo y que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.
Desde su despedida en 1998, ambos artistas han seguido caminos propios, pero el espíritu de la banda nunca desapareció del todo. Ahora, ese legado vuelve a los escenarios para reencontrarse con su público en una gira que promete ser mucho más que nostalgia: una celebración de la música en directo y de todo lo que sigue significando hoy.
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