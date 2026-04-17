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Cuenta atrás para el regreso de El Último de la Fila casi 30 años después: estas son sus fechas clave

El reencuentro de Manolo García y Quimi Portet arranca en Fuengirola y llegará a Sevilla el 27 de junio en una gira marcada por la emoción y la nostalgia

Manolo García y Quimi Portet han confirmado su vuelta a los escenarios en esta gira de El Último de La Fila.

Manolo García y Quimi Portet han confirmado su vuelta a los escenarios en esta gira de El Último de La Fila. / El Correo

El Correo

El Correo

El próximo sábado 25 de abril, Marenostrum Fuengirola se prepara para vivir algo más que un concierto: el regreso de El Último de la Fila. Un reencuentro que, desde su anuncio, ha desatado una auténtica ola de emoción entre seguidores de todas las edades y ha colocado esta gira entre los hitos musicales del año.

Tras casi tres décadas sin compartir escenario bajo este nombre, Manolo García y Quimi Portet vuelven a unir fuerzas para recuperar esa conexión única con el público que convirtió a la banda en un referente. Sus directos siempre han sido mucho más que música: una mezcla sensibilidad y complicidad que ahora vuelve a cobrar vida.

El Último de la Fila marcó una época desde mediados de los 80, con un sonido inconfundible donde convivían el rock, el pop y matices flamencos. Canciones que han resistido el paso del tiempo y que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

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Ciudades de la nueva gira de El Último de la Fila.

Ciudades de la nueva gira de El Último de la Fila. / El Correo

Desde su despedida en 1998, ambos artistas han seguido caminos propios, pero el espíritu de la banda nunca desapareció del todo. Ahora, ese legado vuelve a los escenarios para reencontrarse con su público en una gira que promete ser mucho más que nostalgia: una celebración de la música en directo y de todo lo que sigue significando hoy.

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