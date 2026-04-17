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Un detenido y cruces de denuncias tras el primer altercado grave en la campaña andaluza en un acto de Vox en Granada

La Subdelegación del Gobierno defiende su actuación en los indidentes entre un grupo antifascista y simpatizantes de la formación de Santiago Abascal

Santiago Abascal en Granada tras los altercados

Santiago Abascal en Granada tras los altercados / Álex Cámara - Europa Press / Europa Press

J. A.

sevilla

La campaña de las elecciones andaluzas ha vivido en Granada su primer episodio de máxima tensión y altercados. Una persona fue detenida por agredir a un agente, varias fueron identificadas y se ha abierto un cruce de denuncias pidiendo responsabilidades por lo ocurrido. Los incidentes se produjeron en el marco del acto convocado por Santiago Abascal en la plaza de las Pasiegas contra el que se organizó una manifestación de un grupo antifascista no autorizada. Las dos partes se enfrentaron y fue necesaria la intervención policial.

El acto de Abascal en Granada se encontró con una concentración de un grupo antifascista que desde una calle aledaña gritaron consignas contra las posiciones de Vox. El presidente del partido, en uso de la palabra, detuvo el acto para instar a la policía que disolviera el grupo que estaba protestando que llegó a lanzar bolas de pintura roja contra alguno de los asistentes.

La Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional estaba desplegada en la zona ante esta movilización que no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno, y actuó para impedir que la tensión escalase, con el resultado ahora conocido de una persona detenida por intento de atentar contra la autoridad y varios identificados, mientras que el acto de Vox continuó y durante el mismo se llegaron a producir algunos enfrentamientos posteriores, pero de menor consideración. El detenido, que está investigado por un presunto delito de atentado contra la autoridad, aunque ya ha sido puesto en libertad.

"La Policía Nacional actuó con absoluta profesionalidad y proporcionalidad. Detuvo a una persona por agresión a la autoridad, de la misma forma que, por otro lado, también identificó a cuatro personas por concentración no comunicada", defendió el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla.

16/04/2026 Altercados al comienzo del mitin de Vox en la granadina Plaza de las Pasiegas. A 16 de abril de 2026 en Granada, Andalucía (España). El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha llegado esta tarde a la capital granadina para respaldar al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en un mitin celebrado en la Plaza de las Pasiegas. El acto busca fortalecer la candidatura de Vox de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. SOCIEDAD Álex Cámara - Europa Press

Altercados en el mitin de Vox en Granada / Álex Cámara - Europa Press / Europa Press

Cruce de denuncias

La actuación policial, no obstante, ha derivado en un cruce de denuncias. Por un lado, Vox, ha encargado a sus servicios jurídicos denunciar los disturbios como un intento de "boicot" y criticó la actuación de la Delegación del Gobierno: "Vamos a estudiar, evidentemente, las acciones, pero lo primero que hay que denunciar, es cómo Marlaska y su delegado del Gobierno no garantizan la seguridad de los andaluces que estaban allí. Nos trataron de callar, de silenciar, de amedrentar. Han puesto en riesgo a los andaluces", apuntó el candidato de la formación, Manuel Gavira.

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En el otro lado, Adelante Andalucía ha arremetido contra la actuación policial para hacer frente a la manifestación antifascista y ha pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno: "Los guardaespaldas de Abascal agredieron con porras extensibles a los manifestantes que protestaban pacíficamente. Toda Andalucía ha podido ver en las imágenes difundidas por los medios de comunicación cómo el equipo de seguridad de Abascal, incitado por él, sobrepasaron el cordón policial y agredieron a jóvenes manifestantes", apuntó la formación andalucista en un comunicado.

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