La Feria de la Gamba de Punta Umbría sorprende en su 30 aniversario con una decisión sobre los precios

La Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría (Huelva) volverá a celebrarse del 24 al 26 de abril con una de las claves que mejor explican su tirón año tras año. En esta 30 edición, el evento mantendrá una línea que ha sido fundamental para consolidarse como uno de los grandes reclamos gastronómicos de Huelva y de toda Andalucía, en una cita que espera reunir a 80.000 visitantes.

Lejos de disparar el coste de la experiencia, la organización ha sorprendido y optado por conservar unos importes muy similares a los de ediciones anteriores. Así, los asistentes podrán volver a encontrar platos de marisco por 7 euros y elaboraciones de pescado y otros productos del mar por 6 euros, una fórmula que permite disfrutar del evento con precios ajustados.

El alcalde la Punta Umbría (c) en la presentación de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón. / El Correo

Una receta que se repite y funciona

Ese mantenimiento de precios no llega solo. La feria volverá a desplegar una oferta amplia en la plaza Pérez Pastor, con 22 stands entre puestos de marisco, la Cofradía de Pescadores, bares y restaurantes, cafeterías, copas, jamón, chacinas y bebidas. En ellos habrá desde gambas, langostinos, cigalas o pulpo a la gallega hasta propuestas más populares como boquerones, chocos, adobo y chirlas.

La combinación de producto local, ambiente festivo y precios populares ha convertido esta feria en una cita muy reconocible dentro del calendario andaluz. No se trata solo de comer marisco, sino de hacerlo en un formato pensado para atraer a públicos muy distintos, con horarios amplios, música en directo y una experiencia que mezcla gastronomía y ocio durante todo el fin de semana.

Edición de 2025 de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón. / El Correo

Mucho más que una feria gastronómica

Además, esta edición del 30 aniversario llegará con mejoras como la incorporación de mesas bajas para personas con movilidad reducida, reforzando la accesibilidad del recinto. Junto a ello, el formato de tardeo y la programación musical volverán a ser otro de los apoyos de una feria que ha ido creciendo hasta convertirse en un escaparate turístico y económico de primer nivel para Punta Umbría.

Con esa decisión sobre los precios y una oferta cada vez más consolidada, la Feria de la Gamba afronta una nueva edición con el objetivo de seguir siendo una cita masiva sin renunciar a una de sus señas de identidad: ofrecer una experiencia muy popular alrededor del marisco y la cocina marinera de la costa onubense.