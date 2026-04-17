Un festival pirata con 600 kilos de carne y barra libre de comida desembarca en Huelva a 10 minutos de la playa

Cartaya (Huelva) se prepara para vivir este sábado 18 de abril una cita de ocio pensada para toda la familia ideal para una escapada. Holy Meat Festival - Aventura Pirata llevará el universo pirata a este municipio onubense entre el Castillo y La Ribera, con gastronomía, música, talleres y animación durante toda la jornada. Todo ello, además, en un municipio onubense situado a apenas diez minutos de la playa.

La propuesta busca unir diversión e identidad local con una ambientación inspirada en el pasado de la piratería berberisca en la costa de Huelva. La organización plantea así una experiencia inmersiva para vecinos y visitantes, con pasacalles, espectáculos, zona infantil y actividades temáticas para todas las edades. El evento está impulsado por el Ayuntamiento de Cartaya, a través del área de Turismo, junto a la Diputación de Huelva, con la colaboración de la Eurociudad del Guadiana y la Cámara de Vila Real de Santo António.

Cartel del evento. / El Correo

Mucho más que carne a la brasa... aunque hay 600 kilos de carne

Uno de los principales reclamos de la jornada estará en la parte culinaria. Según la organización, se cocinarán 600 kilos de carne, con protagonismo para la cocina a la brasa y las elaboraciones sobre carbón y leña, a llama viva y siguiendo técnicas tradicionales. A ello se sumarán arroces, guisos típicos y propuestas gastronómicas de España y Portugal, dentro de una cita que también incluirá showcookings, música en directo y degustaciones en un ambiente festivo y familiar.

El festival abrirá sus puertas a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 22.00 horas, aunque la inauguración oficial comenzará antes, a mediodía. El precio de las entradas es de 20,99 euros para adultos y 10,99 euros para niños de 7 a 11 años, mientras que la comida estará incluida durante el horario de cocina y las bebidas se abonarán aparte. La organización recomienda además acudir con algún complemento pirata, como pañuelo, parche o sombrero, para integrarse de lleno en una jornada que quiere convertir Cartaya en un auténtico puerto de aventuras.

Programación del Holy Meat Festival - Aventura Pirata

12.00 horas : inauguración oficial en el Castillo de los Zúñiga .

: inauguración oficial en el . 12.30 horas : pasacalles pirata hacia la Ribera de Cartaya .

: pasacalles pirata hacia la . 13.00 horas : apertura del recinto Holy Meat Aventura Pirata .

: apertura del recinto . 13.00 a 22.00 horas : actividades temáticas, animación, zona infantil, música y espacios familiares durante toda la jornada.

: actividades temáticas, animación, zona infantil, música y espacios familiares durante toda la jornada. 13.30 a 17.00 horas : servicio continuo de cocina y barra libre de comida.

: servicio continuo de cocina y barra libre de comida. 17.00 horas : actuación musical de La Otra Banda .

: actuación musical de . 19.00 horas : sesión de DJ con El Perro Andalú .

: sesión de DJ con . 20.00 horas: cierre del evento, según figura en el cartel promocional.

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Para quienes busquen un plan distinto en la costa de Huelva, la cita reúne gastronomía, espectáculo y ambiente tematizado en un mismo espacio. Y con el aliciente añadido de poder completar la jornada con una escapada muy cerca del mar. Las entradas se pueden adquieir a través de esta página web: https://my.weezevent.com/holymeatfestival.