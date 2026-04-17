La Junta de Andalucía pacta con los funcionarios reforzar el teletrabajo desde mayo y aplicar el nuevo decreto en septiembre

Habrá más teletrabajo para los funcionarios andaluces. Después de meses de retrasos, los sindicatos y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública han alcanzado un acuerdo que firmarán este mismo viernes para que el nuevo decreto sea una realidad en septiembre. Antes, en mayo, la Junta de Andalucía establecerá una instrucción que lo regule para que sea igual en los distintos servicios de la administración.

En el documento que firmarán las partes, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, explican que la administración ha manifestado "su firme compromiso con la continuación en la tramitación de este proyecto normativo, que deberá haber concluido a finales del mes de septiembre de 2026". Esto supondría un retraso de tres meses con respecto a la fecha que la Consejería anunció en un primer momento.

Pese a este fecha límite, desde los sindicatos confían en que se puedan estudiar distintos mecanismos que permitan acortar los plazos, que estaban marcados para el primer trimestre de este año, y que los dos días de teletrabajo sean una realidad cuanto antes. En 20 días se celebrará una Mesa Sectorial en la que la Consejería planteará objetivos claros.

Una instrucción para regular el teletrabajo

"La necesidad del desarrollo de la jornada de teletrabajo se agudiza en el actual contexto internacional", sostiene el documento pactado al que ha tenido acceso este periódico. El anuncio de la Junta llega apenas un día después de que la Unión Europea comunicara que, entre sus planes para paliar los efectos de la guerra, está la recomendación de que se dé al menos un día de teletrabajo a los empleados para que estos no tengan que desplazarse hasta sus centros profesionales.

Hasta que el decreto sea una realidad, la Consejería se ha comprometido al desarrollo de una Instrucción en un plazo de 20 días -a partir de este viernes- para garantizar la "seguridad jurídica" del teletrabajo. Así, dará un marco más claro, homogéneo y estable en el desarrollo del trabajo a distancia. El objetivo es unificar los distintos criterios y trámites que se desarrollan en la administración con esta modalidad de jornada.

El 9 de abril, los sindicatos y la Secretaría General se reunieron con un punto clave en el orden del día: el teletrabajo. Pese a la insistencia de los representantes sindicales, desde la Consejería no se dio una fecha exacta para su puesta en marcha y, de hecho, aclararon que faltaba todavía superar tres trámites para que pudiese ser una realidad: el informe presupuestario, el del gabinete jurídico y el del Consultivo.

Los sindicatos preparaban movilizaciones

Los representantes sindicales calculaban que la aprobación definitiva del decreto, que fue acordado en julio de 2024, tardaría unos seis meses, "como mínimo", en ser una realidad. De hecho, tras el "jarro de agua fría" que supuso el encuentro del pasado jueves, desde los sindicatos anunciaron que desarrollarían acciones conjuntas contra la Junta de Andalucía. Este mismo viernes tenían programado un encuentro con los medios para avanzar las medidas.

Los funcionarios andaluces son los que menos teletrabajan de España. En estos momentos, el trabajo en casa de los empleados públicos se regula mediante una instrucción que se puso en marcha tras la pandemia. Esto provoca que en cada servicio se interprete de una manera distinta. Este nuevo texto establece las normas básicas y amplia las jornadas de teletrabajo a dos para tratar de igualarlo a otros territorios.

Esta nueva firma se suman a una extensa lista de decretos sobre función pública aprobados por la Mesa Sectorial en esta legislatura. El principal logro de este mandato en este sector, pese a la letra pequeña a la que apuntan los sindicatos, ha sido la aprobación del decreto de desarrollo de carrera y la subida la salarial de los empleados públicos, el mayor aumento de los últimos 20 años.