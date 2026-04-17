Muface abre la convocatoria de ayudas asistenciales: ¿qué funcionarios andaluces pueden solicitarlas?

Los funcionarios andaluces ya pueden solicitar las ayudas asistenciales a Muface para 2026. Desde la mutua de los funcionarios han señalado que la mayor parte de la financiación está destinado al copago farmacéutico Este pago sirve también para atender aquellos tratamientos o intervenciones que no están cubiertos por Muface, además de aquellos gastos de carácter urgente y especial importancia a personas en "situaciones de necesidad".

El plazo para su solicitud ha comenzado este viernes 17 de abril y se extenderá el miércoles 10 de junio de 2026 inclusive. En total, Muface ha reservado un presupuesto de 800.000 euros para esta partida. Para poder solicitarla, desde la mutua recomiendan que se haga de forma online, a través de su Sede electrónica, que está abierta 24 horas, aunque también se podrá solicitar en sus oficinas mediante cita previa.

Las ayudas para el copago farmacéutico podrán solicitarlas los mutualistas jubilados y los titulares viudos o huérfanos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por Muface en su convocatoria. Para poder acceder a esta subvención, Muface ha establecido un umbral de renta máximo para los solicitantes de 18.000 euros. El año pasado, el 72,95% de las solicitudes eran referentes al copago.

Documentos a presentar

La convocatoria comprenderá el periodo de enero a diciembre del año pasado. Entre los requisitos clave para poder acceder a esta convocatoria está la necesidad de acreditar una situación de insuficiencia de ingresos. Muface comprobará los ingresos que reciben las personas solicitantes y su unidad de referencia. Para ello, la mutua tomará de referencia general la información económica del ejercicio de 2024.

Para poder reclamar el resto de ayudas asistenciales que ofrece la mutua, los solicitantes tendrán que tener acreditada la condición de mutualista y se encuentren en alta, una situación similar o sean titulares de un documento similar al de afiliación. En este caso, el margen máximo de ingresos anuales por persona desciende hasta los 14.501 euros, si la unidad familiar está conformada por un solo miembro.

Los documentos a presentar para poder solicitar la ayuda son aquellos relevantes a los ingresos, la unidad familiar, las prestaciones recibidas y los justificantes del gasto o la necesidad asistencial que se reclama. Además, en el caso de tratamientos, intervenciones o gastos concretos, también habrá que presentar la documentación acreditativa correspondiente tal como marcan los requisitos de la convocatoria.

En Andalucía hay 250.501 mutualistas adscritos a aseguradoras privadas, entre funcionarios y familiares. La mayoría de ellos se concentran en Adeslas, con 129.327 mutualistas, y Asisa, con 121.174. Pese a esta cifra, son cada vez más los empleados públicos que se decantan por la sanidad pública en lugar de la privada. De hecho, en el último año, han solicitado la cobertura pública un 21% más de mutualistas que el año anterior.