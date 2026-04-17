La ONG Corazón y Manos y el Grupo Clece abren la puerta al empleo a 22 personas procedentes de colectivos desfavorecidos

La colaboración entre la ONG Corazón y Manos y el Grupo Clece, con el apoyo de la Junta de Andalucía, ha conseguido que 22 personas procedentes de colectivos desfavorecidos consigan una oportunidad laboral en el sector de la ayuda a domicilio. Es el resultado de una de las iniciativas puestas en marcha en el marco del programa T-Acompañamos impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que dirige Rocío Blanco.

Este viernes se ha celebrado en Sevilla en la sede de la ONG el acto de clausura de esta iniciativa que ha permitido que estas 22 personas, que han participado en un itinerario de inserción, accedan a un puesto de trabajo en las empresas Atende y Zainten, filiales de Clece que trabajan en el ámbito de los cuidados.

"Enhorabuena por dar el paso de formarse y adquirir unos conocimientos que a partir de ahora les van a ayudar de forma decisiva a encontrar un empleo", explicó la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en el acto de clausura de esta iniciativa en el que ha agradecido a las organizaciones del tercer sector que sean "aliadas" de la sociedad. "Sin su compromiso sería muy difícil por no decir imposible que muchas personas dejen atrás dificultades que sí solas quizás no podrían superar".

Por su parte, Alfonso Roldán, responsable técnico del programa T-Acompañamos en la ONG Corazón y Manos, ha recordado el valor de este proyecto: “Desde su creación en 2017, nuestra asociación ha experimentado un proceso continuo de crecimiento y evolución. Desde entonces, trabajamos para ayudar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con nuestra participación en el proyecto T-Acompañamos, reforzamos nuestro compromiso con la integración laboral”.

“Sé que es un esfuerzo enorme el que habéis hecho y lo habéis conseguido. Formarse no es solo aprender un trabajo, es recuperar la confianza, volver a creer en uno mismo y sentir que alguien te da una oportunidad. Y Clece es una compañía que da oportunidades. Hoy empieza todo, la oportunidad de desarrollar una profesión prestando ayuda a domicilio, aquí, en el Ayuntamiento de Sevilla”, completó por su parte Javier Gallego, director regional de Clece y filiales en Andalucía y la persona responsable de transmitir al alumnado las ofertas laborales en representación de la compañía, también ha dado la enhorabuena al grupo de estudiantes por haber finalizado el curso.

¿Qué es el programa T-Acompañamos?

El programa T-Acompañamos es una iniciativa impulsada por el Servicio Andaluz de Empleo, que está financiada con el Fondo Social Europeo Plus de Andalucía y cofinanciado por la Unión Europea, que tiene como objetivo la integración laboral de diferentes colectivos, entre ellos personas en situación de vulnerabilidad que residen en la comunidad andaluza.