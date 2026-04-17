La plantilla de las escuelas infantiles de Andalucía convoca una huelga en mayo para reclamar más dinero a la Junta por las plazas gratis

Las trabajadoras de las escuelas infantiles han decidido pasar de la protesta al paro. Tras semanas de tensión entre las patronales de escuelas infantiles y la Junta de Andalucía por la financiación del primer ciclo de Infantil, el sindicato FSIE -que representa a las empleadas- ha convocado una huelga los próximos 4 y 11 de mayo, en plena campaña electoral del 17M, ante la falta de un acuerdo que permita elevar de forma inmediata el precio que la Administración abona por cada plaza de 0 a 3 años. El conflicto amenaza ahora con trasladarse de la mesa de negociación a las aulas.

La convocatoria afectará durante toda la jornada a la plantilla de los centros adheridos al programa de ayudas de la Junta para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Detrás del paro late una advertencia que el sector viene repitiendo desde hace meses: con el modelo actual, dicen, muchas guarderías no podrán sostener su actividad los próximos cursos.

La otra cara de una medida estrella

El choque entre la Administración andaluza y las escuelas infantiles se recrudeció el pasado 19 de marzo, cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció la ampliación de la gratuidad para los niños de 1 a 2 años a partir del curso 2026-2027. Las patronales del sector respaldaron entonces la medida, pero denunciaron al mismo tiempo que esa gratuidad no fuera acompañada de una subida del precio de la plaza, congelado desde 2020. “La gratuidad será a nuestra costa”, resumieron entonces de forma unánime.

Hace menos de dos semanas, las patronales que representan a los centros del ciclo de 0 a 3 años se reunieron por segunda vez en apenas un mes con el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, para tratar de cerrar un acuerdo sobre esa financiación. El encuentro sirvió para acercar posturas, pero no desembocó en ningún pacto.

La Consejería de Desarrollo Educativo se comprometió a “analizar el coste real de la plaza una vez finalizado el proceso de escolarización”, previsto para el próximo 30 de abril, y dejó abierta la puerta a una actualización futura. En la práctica, eso supondría aplazar cualquier mejora económica a 2027, una solución que el sector considera insuficiente. Las patronales insisten en que el importe actual que reciben por cada menor no cubre los costes reales y compromete la viabilidad de muchos centros.

En ese contexto de malestar, protestas y negociaciones sin acuerdo, el sindicato FSIE, mayoritario entre las trabajadoras del sector, ha optado por convocar dos jornadas de huelga. El paro, sostienen fuentes consultadas por este periódico, responde al “miedo” y la “incertidumbre” que se ha instalado en las plantillas ante la posibilidad de que la falta de financiación termine poniendo en riesgo puestos de trabajo.

FSIE denuncia "ningún avance real" para el próximo curso

La organización sindical ya ha comunicado formalmente la convocatoria a la autoridad laboral. La decisión fue aprobada el pasado 10 de abril por su Secretariado Federal andaluz, después de meses de reivindicaciones sin una respuesta concreta de la Administración educativa, según el propio sindicato.

FSIE sostiene que la financiación del primer ciclo de Infantil es “claramente insuficiente” y está poniendo en cuestión tanto la estabilidad laboral de las plantillas como la continuidad de los propios centros. A su juicio, si la Junta no actúa con rapidez, el próximo curso podría arrancar con "escuelas al límite y con empleos en el aire".

Durante los últimos meses, el sindicato ha llevado sus reclamaciones a la Mesa de la Educación Infantil y ha participado en distintas movilizaciones, entre ellas la protesta celebrada el pasado 25 de marzo en el Parlamento andaluz. Pese a ello, denuncia que no se ha producido “ningún avance real” de cara al curso 2026-2027.

Con esta huelga, FSIE busca forzar a la Junta a mover ficha de manera inmediata. El objetivo, sostienen, es garantizar la sostenibilidad económica del modelo y evitar que la extensión de la gratuidad, una medida celebrada por las familias, termine abriendo una nueva crisis en el sector de las escuelas infantiles andaluzas.